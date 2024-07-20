Teminatla serbest

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesindeki evinde yapılan aramada az miktarda uyuşturucu, G3 mermisi, euro, dolar ve sterlin bulunan 24 yaşındaki Ömer Çelik hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, alınan bilgi üzerine 12 Temmuz 2024 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının Surlariçi bölgesinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 4 adet canlı, 3 adet boş kovan ve 3 adet de çekirdekten oluşan G3 tüfek mermisi ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlıya ait evin önündeki araçta yapılan aramada ise 2 bin Euro, 800 ABD Doları ile 190 Sterlin nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının 13 Temmuz tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize, patlayıcı maddelerin balistik incelemeye gönderildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

