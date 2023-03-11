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Anlaşma sağlandı

EMAA otobüsü, iş birliği kapsamında LTB sosyal belediyecilik hizmetlerinde kullanılacak

Anlaşma sağlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), başkent kültür-sanat yaşamı için sürdürdüğü iş birliğine ek olarak dernek kullanımındaki otobüsün, sosyal belediyecilik hizmetlerinde değerlendirilmek üzere LTB kullanımına verilmesini kararlaştırdı.
LTB’den verilen bilgiye göre, hazırlanan iş birliği protokolü kapsamında LTB de derneğin faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla kira sözleşmesine artış yapmayacak ve dernek bahçesinin peyzaj çalışmaları ile aydınlatma sorumluluğunu üstlenecek.

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