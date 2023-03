Mücadele bitmedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Hal Yasası konusunda hükümete eleştirilerde bulunarak, “Hal Yasası görüşmeleri sırasında UBP üreticinin karşısında, tüccarın temsilcisi gibi davrandı” dedi.

Şahiner yaptığı açıklamada, CTP’nin komite görüşmeleri boyunca “üreticiden alıp tüccara vermek için elinden geleni yapan UBP zihniyetine rağmen, üreticilerin haklarını korumak için mücadele ettiğini” savundu.

Hal Yasası’nda tüccarın ürünleri tarladan alıp hale getirmesi ve ürünlerin pazarlanması durumunda alacağı net komisyon oranının CTP’nin itirazlarına rağmen yüzde 14 olarak belirlendiğini belirten Şahiner, bu miktarın “kabul edilebilir olmadığını”, bu nedenle bu maddeye ret oyu verdiklerini kaydetti.

Şahiner açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Komite aşamasında Hal Yasası görüşülürken, biz CTP olarak yasanın her bir maddesinin her fıkrasında üreticinin korunması için mücadele ederken; hükümet yetkilileri, üreticinin üretebilmesinden yana değil, tüccardan yana taraf olmuş ve adeta tüccar tarafının temsilcisi gibi davranmıştır. Üreticilerin desteği ile parlamentoya giren UBP milletvekilleri bile, tüccarın kar oranları konusunda gerekli dik duruşu sergilememiş, tüccar lehine tavır takınmıştır.

Toplamda ithal dahil 10 milyar TL büyüklüğüne ulaşan yaş sebze ve meyve piyasasının olduğu KKTC’de, piyasanın çok büyük bir kısmı birkaç tüccar üzerinden piyasa ile buluşabilmekte, yani binlerce üreticinin ürettiği mal sadece birkaç tüccar tarafından alınıp satılabilmektedir.

Tüccarın ürünleri tarladan alıp hale getirmesi ve ürünlerin pazarlanması durumunda alacağı net komisyon oranı, hükümet tarafından yapılan düzenleme ile saatlerce süren itirazlarımıza rağmen, Hal Yasası’nda yüzde 14 olarak belirlenmiştir. Her gün ürünü için alın teri döken, gider harcaması yapan üreticinin, yükümlülüğü birkaç saat sürecek olacak tüccara yüzde 14 oranında komisyon vermesi kabul edilir değildir. Üreticilerimizden alıp birkaç tüccara rant kapısı açacak ilgili maddeye, bu yüzden CTP ret oyu vermiştir.”