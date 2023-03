Örnek olsun

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüfekçi Ltd. arasında Haspolat’a yapılacak yeni ilkokul binasının inşaatına ilişkin protokol imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Tüfekçi Ltd. Direktörü Hüseyin Tüfekçi ile eşi Gülen Tüfekçi imza koydu.

İmza töreni öncesi Tüfekçi Ltd. mühendisleri tarafından hazırlanan okul planları Bakan Çavuşoğlu ve konuklara sunuldu.

Protokol kapsamında Tüfekçi Ltd. Haspolat İlkokulu’nu eğitimi aksatmayacak şekilde yeniden inşa edecek. Yeni okulun ismi ise Haspolat Gülen Tüfekçi İlkokulu olacak.

Çavuşoğlu: “Bu kampanya, toplumun ayağa kalkışıdır”

İmza töreninin ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Haspolat’a yeni okul yapılması noktasında düşüncelerinin olduğunu ve Tüfekçi ailesinin bu düşünceyle kendilerine ulaştığını belirterek, hazırlanan projenin kendileri için çok değerli olduğuna dikkat çekti.

“6 Şubat’ta yaşanan olağanüstü felaket sonrası okullarımızın yenilenmesinin, tadil edilmesinin ve çağdaş okulların ülkeye kazandırılmasının zorunluluk ve ihtiyaç olduğu da açıkça ortaya çıkmıştır.” diyen Çavuşoğlu, bu kapsamda “Bir Okul da Sen Yap” kampanyasını başlattıklarını açıkladı.

Yaşanılan felaket ve kaybedilen canların ardından toplum olarak derin üzüntü yaşadıklarını ancak tek yürek olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Bir Okul da Sen Yap” kampanyası ile de tek yumruk olunacağına ve bu ülkeyi geleceğe taşıyacaklarına inandığını belirterek, bu kampanyayı, toplumun ayağa kalkışı olarak nitelendirdi.

Can güvenliğine verdikleri değerden dolayı bazı okullarda eğitime çadırda devam etme kararı aldıklarını da söyleyen Çavuşoğlu, “Güvenliğimizi artırmak ve eğitimde geleceğimizi daha güçlü hale getirmek için fedakarlık yapan Tüfekçi ailesini selamlıyor, teşekkürlerimi iletiyorum.” diye konuştu.

Sahip olunan imkanlara göre ülke genelinde bulunan 160 aktif okulun elden geçirilmesinin mümkün olmadığına da dikkat çeken Çavuşoğlu, Tüfekçi ailesi gibi ülkesine sahip çıkan insanlarla dayanışma duygusu içerisinde hareket edeceklerini kaydetti.

Tüfekçi: Çocuklar bizimdir ve geleceğimizdir

Tüfekçi Ltd. Direktörü Hüseyin Tüfekçi ve Gülen Tüfekçi de yaptıkları konuşmada, iş bölgesi olarak Haspolat’ta bulunduklarını, Haspolat’ın nüfusunu, çocukların ve ailelerin yapısını bildikleri ifade ederek, bu çocuklara dokunmak için yeni bir okul yapma kararı aldıklarını söyledi.

“Bu çocuklar bizimdir ve geleceğimizdir.” diye konuşan Tüfekçi, aldıkları karar doğrultusunda yola çıktıklarını ve kalıcı bir eser bırakacak olmaktan dolayı onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023, 10:51