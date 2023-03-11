300 milyon bekleniyor

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Ad-Hoc Komite Başkanı Özdemir Berova, gelir kaleminin yönetilmesi için kurulacak komiteye sivil toplum örgütleri ve sendikalardan temsilcilerini belirlemelerini istediklerini açıkladı. Berova, “Maaş kesintilerinden gelecek 300 milyon TL’nin okullar ve hastanelerin güçlendirilmesine kullanılması çalışmamız var” dedi.

Berova, bazı sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çok hızlı karar verilen ve kısa sürede toplantıya çağrılan sendikaların bazılarının Başbakan ile yapılan toplantıya katılabildiğini söyleyen Berova, “Sanki bu yasa önerisi ve tasarısının bir maaş kesintisi olduğu yönünde sorulara muhatap oluyoruz. Ama bu yasa önerisinin içerisindeki gelir kalemlerinde maaş kesintileri sadece yüzde 30’unu kapsayacak. Eğer tüm kesimler bu konuda aynı görüşte olursa ve gönüllük esasına göre yapacağımızdan dolayı da kesinti için herhangi bir dilekçe vermeyeceklerse yüzde 30’unu kapsayacak” dedi.

Çalışmalar sürüyor

Berova, sivil toplum örgütleri ve sendikalarının yüzde 30’luk gelir kaleminin kullanılmasıyla ilgili bir komitenin oluşturulması talebini toplantıda gündeme getirdiklerini söyledi.

Berova, özellikle maaş kesintilerinden gelecek olan kaynağın sadece okullar ve hastaneler için kullanılması yönünde şuan bir çalışmaları olduğunu da açıkladı.

Özdemir Berova, “Söz konusu çalışmalarımız Çarşamba günkü Ad-Hoc Komite toplantısına kadar devam edecek. Ve yasa önerisinin son şeklini vermiş olacağız. Ortada ciddi bir sorun vardır. Bu sorununun giderilebilmesi amacıyla siyaset ve politika yapmayı planlamıyoruz. Yoksa siyaset ve politikayı yapmak için hükümet olarak elimizde argümanlarımız var. Bu enstrümanlarımızı da kullanamayacak durumda değiliz. Kullanabiliriz. Ama bizim şuanda istediğimiz husus ortaya çıkan gerçekler ışığında el ele, gönül gönüle ilgili alanlardaki eksiklerimizi biran önce tamamlayabilmek için kaynak oluşturmaktır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023, 10:52