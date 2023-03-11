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Şoku atlattı polisi aradı

Bellapais’te bisikletle tura çıkan vatandaş, toprak yol içerisinde naylona sarılmış kesik insan ayağı buldu

Şoku atlattı polisi aradı

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Beylerbeyi köyünde dün sabah saatlerinde kısmen yırtılmış naylon poşette insana ait ayak bulundu. Kesik ayağı, dağlık alan içerisindeki toprak yolda bisikletle tura çıkan bir şahsın tesadüfen bulduğu ve durumu polise aktardığı öğrenildi. Bölgeye giden ekipler, kesik ayağı emare olarak aldı. Vatandaş tarafından saat 09.00 sıralarında bulunan ayağın sarılı olduğu poşetin tıbbi atıklar için kullanılan poşetlerden olduğu açıklandı.
Polisten yapılan açıklamada, “Beylerbeyi’nde içerisinde kesik insan ayağı olduğuna inanılan tıbbi atık poşeti bulunmuştur. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir” denildi.
Bölgede geçiş çaplı araştırma yapan polis ekipleri başka herhangi bir bulguya rastlamazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

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Soruşturma bitmedi
Soruşturma bitmedi
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