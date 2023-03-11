Çadırda ders yapma tepki topladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da öğrencilerin 2023 yılında çadırda eğitim görmesi hemen hemen toplumun tüm kesimlerinden büyük tepki topladı.

En son seçeneğin ilk başta kullanıldığını savunan vatandaşlar, istenilmesi durumunda belli bölümleri uzaktan eğitim yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile devletin, askerin ve bazı kurumların elinde bulunan binaların okulların kullanımına sunulabileceğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen elverişsiz hava koşullarına dikkat çeken vatandaşlar, “Yağmurda yaşta çocuklara çadırda ders vermek yerine boşta bulunan binalar geçici bir süreliğine kullanılabilirdi” dedi. Diyalog’un görüşüne başvurduğu yetkililer ise şu anda ellerindeki tek alternatifin çadırlar olduğunu ileri sürerek, öğrencilerin ay sonunda yapımı bitecek olan Yonpaş Lisesine transfer edileceğini söyledi.

Tek çözüm çadır mı?

Gazimağusa ve Geçitkale’de 4 okulda derslerin çadırlarda işlenmesine dair alınan karar tepkiye neden oldu. Gazimağusa’daki Namık Kemal Lisesinin avlusuna çadırlar kurulurken, tepki gösteren kesim devletin, askerin, DAÜ’nün ve bazı kurumların elinde bulunan binaların okulların kullanımına sunulabileceğini belirtti. Lefkoşa’daki Fuar Alanı ve Atatürk Spor Kompleksinde kullanılmayan yapıların da derslik olarak kullanılabileceği ifade edildi. Hava şartlarının değişmesinin; yağmur, rüzgar gibi etkenlerin çadırda yapılan dersleri etkileyeceği, bu nedenle sağlıklı bir çözüm olmadığı kaydedildi.

Alternatif Yonpaş Lisesi

Tartışmalar sürerken, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Namık Kemal Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin akademik kayıplarını gidermek için şu an itibarı ile başka alternatif olmadığını, ay sonunda Gazimağusa’da yapımı devam eden Yonpaş Lisesi’nin inşaatının tamamlanmasının ardından öğrencilerin bir kısmının oraya aktarılacağını söyledi. Uluçay, belediye ve kentte bulunan üniversitelerin de katkı koyarak sorunun tamamen çözüleceğini ifade etti. Uluçay, çadırlarda eğitime geçilmesinin her şeyden önce çocukların akademik kayıplarının önlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Depremde ülkede en fazla travmayı yaşayan şehrin Gazimağusa olduğunu ve binaların durumu nedeniyle çocukların en yoğun olarak Gazimağusa’da okula gönderilmediğini belirten Uluçay, çocukların akademik kayıplarını da düşündükten sonra atılan adımı olumsuz karşılamadıklarını ifade etti.

Sorun çözülecek

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazimağusa Belediyesi’nin, bundan sonraki atılacak adımlarla ilgili olarak çalışmalar yaptığını aktaran Uluçay, ilk etapta çadırlarda bir başlangıç yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Uluçay, Namık Kemal Lisesi’nin arka kısmında yapımı devam eden Yonpaş Lisesi’nin çalışmalarına hız verildiğini, ay onu okul inşasının tamamlanacağını ve öğrencilerin önemli bir kısmının konu okula yerleştirileceğini kaydetti. Uluçay, öğrencilerin önemli kısmının Yonpaş Lisesi’ne yerleştirilmesinin ardından, Gazimağusa Belediyesi’nin ve Doğu Akdeniz Üniversitesi başta olmak üzere kentteki tüm üniversitelerin de bina olarak katkı koyacağını ve sorunun çözüleceğini ifade etti.

50 yıl geçti yine çadırdayız

Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu ise okuldaki öğrenci sayısının bin 280 olduğunu, bu kadar öğrencinin bir arada yerleşebileceği bir bina olmadığını belirtti. Köseoğlu, öğrencilerin farklı okul veya binalara bölünmesinin de aileler tarafından kabul görmemesi nedeniyle ilk etapta böyle bir alternatifin oluştuğunu, yapımı ay sonunda tamamlanacak Yonpaş Lisesi ile sorunun çözülmeye başlayacağını ifade etti. Köseoğlu, “Kentin ve ülkenin en büyük üniversitelerinden Doğu Akdeniz Üniversitesi ile temasa geçtik, bize ancak okul nüfusunun yarısını alabilecek kapasiteleri olduğunu ifade ettiler, yani bu kadar öğrencinin bir arada bulunabileceği bir bina Mağusa’da yok” şeklinde konuştu. Yonpaş Lisesi’nin 30 Mart tarihinde yapımının biteceğine işaret eden Köseoğlu, 14 tane sınıfın buraya aktarılacağını ve ardından sorunun çözülmeye başlayacakları inancında olduklarını belirtti. Köseoğlu “Tabii ki çadırlarda eğitim hoş bir görüntü değildir ancak maalesef şu an başka alternatifimiz bulunmamaktadır, 50 yıl önce çadır, şimdi de çadır ancak esas sorun bu 50 yılda tek bir çivi bile çakılmamasıdır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023, 10:55