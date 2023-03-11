FBI soruşturuyor

Amerikalı iki işadamının, Ukrayna’daki savaş sürerken, Rus işgalcilere teknolojik havacılık ekipmanları sağladığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi "Kıbrıs üzerinden Rusya'yla ticaret" başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs adının da dolaylı olarak yer aldığı söz konusu yasadışı faaliyetlerin ABD makamlarınca soruşturulduğu, konunun özellikle ABD Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI) meşgul ettiğini yazdı.

FBI’ın, yetkili hükümet birimiyle işbirliği içinde, yapılan alışverişi ve satışları araştırdığını kaydeden gazete, soruşturmanın ileri safhada bulunduğunu belirtti.

Amerikan savcılık birimlerinin açıkladığı üzere, 59 yaşındaki Cyril Gregory Buyanovsky ile 55 yaşındaki Douglas Robertson isimli iki işadamının geçen Perşembe günü tutuklandığını yazan gazete, iki işadamının “KanRus Trading Company’nin” sahipleri ve direktörleri olduğunu kaydetti.

Söz konusu ticari işletmenin Rus şirketlerine havacılık ekipmanı, özellikle uçakların içerisine yerleştirilen elektronik sistemler tedarik ettiğini yazan gazete, Amerikalılara dayanarak, bu sistemlerin, telekomünikasyon, navigasyon, uçuş kontrolü ve tehdit algılanmasıyla alakalı olabileceğine işaret etti.

İki iş adamının, Rus yapımı uçaklarda kullanılan ekipmanlarla ilgili onarım hizmeti de sağladığı belirtildi.

Komplo kurdular

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılından bu yana iki iş adamının, ABD’nin ihracat yasalarını atlatmak için komplo kurduklarını kaydetti.

İki işadamının, ekipmanların nihai alıcılarını ve kullanıcılarını aynı zamanda yapılan alışverişlerin gerçek tutarını gizlemek için yanlış bilgi beyan ettiklerini kaydeden gazete, iş adamlarının bunu

Güney Kıbrıs ve Ermenistan gibi ülkeleri kullanarak başardığını yazdı.

İş adamlarının gerekli izinleri almadan bu iki ülkeden ekipmanları “yeniden ihraç ettiklerini” belirten gazete, ABD Adalet Bakanlığının resmi tezine göre, iki işadamının Rus karşı istihbaratıyla “al-ver” yaptıklarını belirtti.

Gazete, söz konusu satış işlemi için, Amerikalıların kullandığı Güney Kıbrıs’taki bir banka hesabına atıfta bulunduğunu da ekledi.