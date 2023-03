İlk adım atıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Yeniboğaziçi İlkokulu'nda sınıf ve idari bölümlerin bulunduğu binanın yıkılarak yeniden yapılması için ilk adımın atıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. arasında Yeniboğaziçi İlkokulu yeni binasının inşaatına ilişkin protokol imzalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. Direktörü Kenan Önder Atlı imza koydu.

Protokol kapsamında Yeniboğaziçi İlkokulu'nda sınıf ve idari bölümlerin bulunduğu bina, Bakanlık tarafından çizdirilen projeye bağlı olarak Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. tarafından yıkılıp yeniden inşa edilecek.

Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası ülkede oluşan tedirginliğin ve yaşanan kayıpların bundan sonra yaşanmaması adına herkesin elini taşın altına koyarak mücadele ettiğini söyledi.

Ülkede uzun zamandır turizm sektörüne yatırım yapan Kenan Atlı’nın da bu mücadeleye katkı koymak istediğini ve ‘bu ülkenin geleceğine bir destekte ben vereyim’ düşüncesiyle hareket ettiğini belirten Çavuşoğlu, Kenan Atlı’ya, ailesine ve temsil ettiği kuruma, ülke gençliğine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ülke genelinde 160 aktif okulun bulunduğunu ve 6 Şubat’tan sonra Başbakanlık çatısı altında kurulan Deprem Komitesi ile birlikte yaptıkları tespitler sonucunda birçok veri elde ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, verecekleri nihai kararlara bağlı olarak ülkeyi deprem yönetmeliklerine uygun hale getirmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu, atılacak adımların sadece devlet tarafından atılmasının mümkün olmayacağına da dikkat çekerek, toplumsal dayanışma duygusuyla hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Atlı: Katkı koymamız gerekiyor

Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. Direktörü Kenan Atlı ise gençlere yapılacak olan yatırımların önemine işaret ederek, “Bu ülkede çalışıp kazanan insanlar olarak, bu ülkeye katkı koymamız gerektiğini düşünerek hareket ediyoruz.” dedi.

Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı önderliğinde ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaklarını söyleyen Atlı, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.