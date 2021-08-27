Herkes için PCR ve antijen testleri ücretli olacak

Başbakan Ersan Saner, 1 Eylül tarihinden itibaren, vatandaşların aşılı veya aşısız olduğuna bakılmaksızın, tüm tarama testlerinin ücretli olacağını duyurdu. İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler ve sosyal yardım alan kişiler ücretli testlerden muaf olacaklar. Bugünden itibaren

0-18 yaş arası kişiler hariç, pilot uygulama olarak Lefkoşa bölgesinden başlamak üzere AdaPass uygulamasına geçilecek. Çift aşılı olan kişiler birçok mekana serbest bir şekilde giriş yapabilecek.

Bunun dışında aşısız olan kişiler ise son 72 saat içerisinde negatif testlerini ibraz etmek zorunda olacak.

Saner kararları açıkladı

Başbakan Ersan Saner 1 Eylül’den itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından KKTC’de yaşayan kişilere yönelik olarak, aşılı ya da aşısız olduğuna bakılmaksızın ülke içerisinde yapılacak tüm tarama testlerinin, Covid- 19 hastası ya da temaslılarına, KKTC’deki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere ve sosyal yardım alan vatandaşlara yapılacak PCR ve antijen testlerinin ücretsiz olacağını; bunlar dışındaki her bireyin ödeme yaparak PCR ve Antijen testi yaptırabileceğini kaydetti.

Bu kararları aşı yapmayı özendirecek şekilde aldıklarını vurgulayan Saner, basın toplantısı düzenleyerek Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun önerileri ışığında Bakanlar Kurulu tarafından aşılı ve aşısız kişilerin yaptıracağı PCR ve antijen testlerinin ücretleri, kimler tarafından hangi sıklıkla yapılmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi.

AdaPass uygulaması Lefkoşa’da başlıyor

Saner, pilot uygulama olarak Lefkoşa Bölgesi’nden başlayarak, bugünden itibaren KKTC’de ikamet eden 0-18 arası kişiler hariç diğer tüm kişileri kapsayacak “AdaPass” uygulamasına geçileceğini ifade etti. Saner, bu uygulama sırasında çift aşılı kişilerin restoran, meyhane, pastane, kafe, berber, kuaför güzellik salonu, ibadethaneler, internet kafe, bet ofisi, kahvehane, kıraathane, yüzme havuzları, süpermarket, AVM, satış mağazalarına herhangi bir test aranmadan serbestçe giriş yapabileceğini söyledi.

Spor salonlarına test şart; aşılılar için de geçerli

Saner aşısız olan ve KKTC’de ikamet eden kişilerin yukarda sıralanan tüm mekanlara girerken son

72 saatte yapılmış PCR veya antijen testini göstermek zorunda olduğunu kaydetti.

Bunun yanında Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından yüksek veya düşük riskli olarak kabul edilen mekânlara gireceklere ve burada çalışanlara yönelik düzenlemeler de getirildi.

Saner, yüksek riskli olarak kabul edilen kapalı takım sporlarının yapıldığı yerler, fitness salonları, otel, bar, kulüp gibi mekanlara ve aktivite alkanlarına girişlerde kişilerin aşılı olmaları halinde 7 gün aşısız olmaları halinde ise 72 saatlik PCR göstermesi gerekeceğini belirtti.

Saner, yine Sağlık Bakanlığı’nca yüksek ve düşük riskli kabul edilen yerlerde çalışan aşılı veya aşısız kişilerin ise risk gruplarına göre PCR veya antijen testi yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Öğrencilere karantina

Saner, yükseköğrenimde yüz yüze eğitime Eylül ayından itibaren başlanacağını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kırmızı ülke olarak tanımlanan ülkelerden KKTC’ye gelecek öğrencilere, karantina koşulları üniversiteler tarafından sağlanacak şekilde karantina uygulanacağını belirtti.

Öğrenciler için 45 bin doz aşı ayrıldığını dile getiren Saner, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kırmızı ülke olarak adlandırılan 3. Dünya ülkelerinden KKTC’ye gelecek öğrencilerin aşılanacağını söyledi.

Temel hedeflerinin halkı aşılanmaya teşvik etmek olduğunu kaydeden Saner, tüm halka aşılanma çağrısında da bulundu.

Sektörler ikiye ayrıldı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararlarında ayrıca, sektörler yüksek ve düşük risk grubu olarak ikiye ayrıldı ve aşılı-aşısız çalışanlar için test süreleri belirlendi.

Buna göre, yüksek risk grubu olarak tanımlanan otel, gazino, bar, kulüp, sinema salonu, kapalı spor salonu, kapalı çocuk oyun alanları eğlence yerleri ve gece kulüplerinde çalışan kişiler aşılı iseler her 21 günde bir, aşısız iseler 7 günde bir PCR testi yaptıracaklar.

Düşük risk grubu olarak tanımlanan okul, özel eğitim, market, mağaza, berber, banka, kamu kurumu, internet kafe, bet ofisi meyhane, kafe gibi yerlerde çalışanlarının aşılı olmaları halinde 21 günde; aşısızların ise 7 günden bir antijen testi yaptırması gerekiyor.

Bu kararlara göre ayrıca, Bar ve kulüp kapalı alanları kullanılmayacak. Casinolara giriş için ise aşı şartı getirildi. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecek.

