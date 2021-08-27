3’üncü dozlar vuruldu

Ercan Havalimanı personeline 3. doz Coronavirüs aşıları yapıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin en önemli giriş kapısı olan ve yurt dışına açılan penceresi konumundaki Ercan Havalimanı’nda görev yapan havalimanı personeline Lefkoşa’da Sağlık Bakanlığı’na dağlı Trenyolu Polikliniği’nde üçüncü doz aşıları yapıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgının önüne geçilmesi için aşının önemine dikkat çekti.

Özçelik, havalimanı personelinin Şubat ve Mart aylarında ilk iki doz aşılarını yaptırdığını üçüncü dozunun ise bugüne kadar zaman mevhumu gözetmeksizin özveri ile çalışan sağlık çalışanları tarafından Trenyolu Polikliniği’nde yapıldığını belirtti.

“Hem yolcularımızın hem de çalışanlarımızın sağlığını düşünerek Covıd-19’a karşı korumak için gerekli tüm tedbirleri almak zorundayız” diyen Özçelik, “Aşı, bizlere bir koruma sağlayacak ise bunu hemen yaptırmamız kaçınılmazdır. Çünkü, yolcularımıza ve halkımıza karşı sorumluluğumuz vardır” dedi.