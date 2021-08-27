Hem gelir kaybı hem işkence

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs genelinde ehliyet sınavı yapan müfettişlerin sayısı 10’dan 4’e düştüğü halde buna bir çözüm getirilmemesi yüzünden ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Devletin önemli gelir kaynaklarından biri olan ehliyet sınavı için sıra bekleyen vatandaşlar kadar, şoför okulu işletmecileri de tepkisini dile getiriyor ve yetkililerin kapısını aşındırdıkları halde sonuç alamamaktan yakınıyor.

Diyalog’a konuşan Özgüneş Şoför Okulu Direktörü Sami Özgüneş, 4 yıldan beri yaşanan soruna çözüm getirilmemesinin maddi ve manevi kayıplara yol açtığını söyledi. Özgüneş “İlgili bakanlığa defalarca gidip görüşmeler yaptık ama herhangi bir sonuç alamadık” dedi.

Girne’de 9 şoför okulu olduğunu ifade eden Özgüneş haftanın iki günü yapılan ehliyet sınavları için görevlendirilen iki müfettişin yetersiz olduğunu söyledi.

“Her sınava 10 öğrenci kaydı yaptırıyoruz ancak en fazla 3 öğrenciyi sürüş sınavına koyabiliyoruz” diyen Özgüneş, kendine ait şoför okulunda devlete parası ödenmiş sınav sırası bekleyen 150 öğrencisinin bulunduğunu kaydetti.

Özgüneş şöyle dedi:

Ehliyet sınavları ile ilgili yaklaşık 4 yıldır sorunlar yaşıyoruz. Yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir bakan hiçbir merci çözüm bulamıyor. Yaklaşık 4 yıl önce 3 müfettiş görevden alındı ve ne geri dönebiliyorlar ne de mahkemeleri sonuçlanabiliyor. 10 olan müfettiş sayısı 7 kaldı. Kalan 7 müfettişin bazıları da çeşitli sebeplerle izinde ve 4 müfettişle ada genelindeki ehliyet sınavları yapılmaya çalışılıyor. Müfettişlerimiz özverili bir şekilde çalışıyor ancak bütün adanın yükünü 4 müfettiş çekemiyor. Defalarca bakanlıkla bu konuda görüşmeler yaptık ancak 3 bakan değişti ve hepsiyle bu konuyu görüşsek de bir çözüm bulamıyorlar. Dünya kadar para ödüyoruz ve devlet için büyük bir gelir kapısı ancak bu sorunu kimse çözmüyor. Biz her şoför okulu 10 öğrenci kaydı yaptırıyoruz ancak her okul için 2 veya 3 sürüş sınavı koyuyorlar bu nedenle de sınav sırası bekleyen öğrenciler dağ gibi birikti. Şu anda parası devlete ödenmiş sadece benim 150 öğrencim sınav bekliyor. Bu konuda birileri elini taşın altına koysun ve bu soruna çözüm üretsinler.