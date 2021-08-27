51 bin TL ceza ödeyecek

Hüseyin ÇİÇEK

Tüp gaza 17 liralık zam yapılmasına rağmen ithalatçı firmalar dağıtım yapmıyor. Yapılan artış miktarını yetersiz bulan firmalar, tüpleri stoklamaya devam ederken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi ekiplerinin dün birçok bölgede denetim gerçekleştirdi. Ticaret Dairesi ekipleri yoğun şikayet üzerine dün Gazimağusa’da Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın düzenledi ve tüp gaz istifçiliği nedeniyle 51 bin 390 TL ceza kesti. İşletme yetkililerine aynı suçu yeniden işlememesi için gerekli uyarılar da yapıldı.

126 işyeri denetlendi

Öte yandan, bakanlığa bağlı Ticaret Dairesi tarafından 20-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 126 iş yerine denetim gerçekleştirildi. Bu tarihlerde Lefkoşa’da 28, Girne’de 24, Güzelyurt’ta 27 ve Gazimağusa’da 47 işyeri denetlendi. Girne’de 4 işletmeye toplam 3 bin 960 ve Lefkoşa’da 5 işletmeye 6 bin 600 TL’lik ceza kesildi. Denetimler neticesinde yasaya aykırı hareket ettiği tespit edilen 9 işletmeye, toplam 10 bin 560 TL’lik ceza kesildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021, 10:17