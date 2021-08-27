Rum kesiminde vakalar azaldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 16 bin 931 test sonucu, 144'ü yerel 178 pozitif Covid-19 vakasına rastlandı, bir kişi öldü, 219 kişi taburcu edildi. Yaşamını yitiren 76 yaşındaki erkek hastanın Covid-19 tanısıyla 16 Ağustos'ta yoğun bakıma alındığı, diyabet, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı ve kronik böbrek yetmezliği olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs'ta da son 24 saat içerisinde yapılan 45 bin 382 test çerçevesinde 254 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi de hayatını kaybetti. Güneyde bir günde 5 can kaybı olması Rum yetkilileri alarma geçirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 3 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği,

31 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 144 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakalardan 72 kişinin Lefkoşa, 29 kişinin Girne, 29 kişinin Gazimağusa, 2 kişinin İskele, 3 kişinin Güzelyurt, 9 kişinin ise Lefke bölgesinden olduğu ifade edilen açıklamada, bundan böyle günlük olarak açıklanan Covid-19 genel durumunda ilçelere göre toplam sayıların verilmeye devam edileceği, bölgelere göre dağılımın ise haftalık raporlar olarak açıklanacağı bilgisi de paylaşıldı.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 2. 374.574

Toplam vaka sayısı: 15.675

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 13.406

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2216

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 108

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1910

Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 179

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 52

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 19

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 5023

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 425

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 515

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3408

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 40.407

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde yapılan 45 bin 382 test çerçevesinde 254 yeni vaka tespit edildi. 5 kişi de hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre son 24 saat içerisinde yapılan 45 bin 382 test çerçevesinde 254 yeni vaka tespit edildi. 5 kişi de hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 112 bin 532’ye, toplam ölüm sayısı da 491’e yükseldi.