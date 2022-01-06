Başvurular başladı

Stelios İki Toplumlu Ödüllerin 12. yılında, 10 takımı oluşturan 20 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum girişimci, işbirlikleri için toplam 200 bin Euro almaya hak kazanacak. Ödüller Nisan 2022 de hak sahiplerine verilecek.

Stelios Haji-Ioannou, Easy Group marka ailesinin yaratıcısı, sahibi, Stelios Hayırsever Vakfı’nın kurucusu ve başkanıdır.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl, Haji-Ioannou, iki toplumlu işbirliklerini 20 bin Euro'luk nakitle ödüllendirecek (2 kişilik ekipte, kişi başı 10 bin Euro). Her takımda bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum girişimci yer alacaktır. Girişimciler, yapmış oldukları işbirliğinin tüm adanın ekonomisine fayda sağlayacağını gösterebilmelidir. 2022’deki toplam ödül miktarı 200 bin Euro’dur. Toplam ödül miktarı 10 takım için 200 bin Euro olup her bir takım, 20 bin Euro kazanacak.

Ödüller, 2020 ve 2021 yıllarında, pandemi nedeniyle iptal edilmiş ve ödül yerine adadaki Covid-19 mücadelesinde ön safhalarda mücadele eden hastane personeline “teşekkür” amacıyla bağış yapılmıştı.

Stelios Hayırsever Vakfı tarafından verilen 2009 yılından bu yana iki toplumlu ortaklıklara verilen ödüllerin toplam değeri 3 milyon 990 Euro.

Pandeminin yol açtığı olağanüstü koşullar nedeniyle, seyahat ve yüz yüze görüşme ihtiyacını azaltmak için başvuru süreci çoğunlukla Zoom platformu üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecek. İlerleyen aylarda, bazı kısıtlamaların ne derecede kaldırılacağı belli olmadığı için, ödül töreni Zoom platformu üzerinden, Stelios Haji-Ioannou’nun katılımıyla 28 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek.

“Bu yıl köklerimize geri dönüyoruz”

Stelios Haji-Ioannou yaptığı açıklamada,“Girişimciler, ilerici ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, iki toplumlu işbirlikleri ve ortak ticari faaliyetleri ile, mevcut olan zorlukların üstesinden geliyorlar. Bu yıl köklerimize geri dönüyoruz. Sadece girişimcilerden oluşan takımlara, kişi başı 10 bin Euro verilecek olup, iki toplumlu ortaklık yapan girişimcileri ödüllere başvurmaya davet ediyoruz. Tüm bu girişimciler yapmış oldukları ortak girişimleriyle, adada kalıcı bir barışa destek oluyorlar” dedi.

Başvuru nasıl yapılacak?

Takımlar, 4 Ocak 2022 tarihinden itibaren başvuru yapabilecekler. Başvuru formu https://steliosfoundation.com.cy/ websitesindeki ilgili linkten indirilip, tamamlanarak, marios.missirlis@stelios.com adresine e-posta ile gönderilmelidir.