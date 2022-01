Bireysel tedbir şart

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son günlerde artan vaka sayıları ile ilgili açıklamada bulunarak, yaygın aşılama ile hatırlatma dozlarının ve bireysel tedbirler olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmenin önemine vurgu yaptı.

Açıklamaya göre Tatar, KKTC’nin yürüttüğü ulusal aşı programı ve geniş çaplı uygulanan tarama testleri sayesinde, salgınla başarılı bir mücadele sergilendiğini belirtirken, bu süreçte bireysel tedbirlere uymaya devam etmenin önemine işaret etti.

Son dönemde Omicron varyantı ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de vaka sayılarında hızla yükseliş gözlemlendiğini belirten Tatar, Omicron varyantının bulaşıcılığının daha yüksek olması nedeniyle birçok ülkede ve hatta Güney Kıbrıs ve Türkiye’de de benzer şekilde vakaların yükselişe geçtiğine dikkat çekti.

Tatar, iki yıla yakın bir süredir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür de etti.

“Bir millet üç devletiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC, ‘bir millet üç devlet’ olarak her daim ve her koşulda bir bütün olacaktır” dedi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’ın önemli haber kanallarından Real TV’ye konuk olarak, kanalın genel yayın yönetmeni Sabina Agayeva’nın sorularını yanıtladı.

KKTC halkı ve Azerbaycan Türklerinin benzer acılardan geçerek, bugünlere geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, her iki ülkenin verdiği benzer mücadelenin öneminin altını çizdi.

Egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modelini öngören yeni siyasetin önemini belirterek, Kıbrıslı Türklerin yıllardır verdiği haklı mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle ortaya konan yeni siyasetin meşruiyetinin tüm dünyaya anlatılmaya devam edileceğine vurgu yaptı.