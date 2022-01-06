Büyük destek bekliyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları Yılmazköy’ü ziyaret ederek, bölge halkı ile bir araya geldi.

Sucuoğlu, tek başına güçlü iktidar hedefinin, halkın ilgi ve sevgisiyle her geçen gün daha da bütünleştiğini söyledi.

Sucuoğlu, bölgede faaliyetlerini yürüten çiftçi ve hayvan üreticilerinin beklentilerini de dinleyerek, görüş alış verişinde bulundu.

Sucuoğlu, 23 Ocak’a az bir süre kala Yılmazköy’den de yine en büyük oy oranını beklediklerini söyledi.

Tek başına güçlü iktidarın, ülkenin ekonomik ve mali istikrarı açısından kritik önemine işaret eden Başbakan Sucuoğlu, “Koalisyonlarda kaybeden hep halk oluyor. Siyaset yıpranıyor. O yüzden, artık olduğumuz yerde durmayalım… Geleceğimizi, 5 yıllık güçlü tek partili bir hükümetle, UBP ile kurgulayalım” dedi.

“Ankara’dan davet aldık”

Öte yandan Faiz Sucuoğlu, “UBP’ye daha önce oy vermeyenler bile artık istikrarlı, tek partili hükumeti UBP kurabilir diyor” diye konuştu.

Sucuoğlu, Ankara’dan davet aldıklarını ve ileriki günlerde Ankara’ya ziyarette bulunacağını açıklayarak, “Anavatan Türkiye bu ülkenin her zaman yanındadır ve olmaya da devam edecektir” dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Alayköy'ü ziyaret etti. Ziyarette Sucuoğlu, UBP Alayköy Örgütünde vatandaşlara seslendi.

“Alayköy de bizi muhabbetle, sevgiyle kucakladı” diyen Sucuoğlu, seçime 18 gün kala anketlerin yoğunlaştığını, birçok ankette UBP’nin tek başına iktidar görüldüğünü söyledi.