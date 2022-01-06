Eylemin zamanı değil

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) üç hastanede başlattığı eylemler devam ediyor. Devlet doktorları dün de Girne Akçiçek Hastanesi’nde eylem yaparak poliklinik hizmetlerini yavaşlattı.

Ancak Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Girne Akçiçek’te dünkü poliklinik kayıtlarına göre 13 doktor 196 hastayı muayene etti.

Coronavirüs vakalarının hızla arttığı bir dönemde doktorların greve gitmesi kamuoyundan sert tepki görürken Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu dün tv2020’de ‘Gündem Özel’ programına bağlanarak eylemin gerekçelerini anlattı.

Taşçıoğlu “Buradan uzlaşı çağrısı olursa Sağlık Bakanı ile görüşmeye var mısınız?” sorusuna “evet varız” yanıtını verdi ve dün yaşadığı bir olayı anlattı.

Hakkımızı istiyoruz

Eylem gerekçelerinden bahseden Taşçıoğlu, acil ve yataklı servislerin hizmet verdiğini ifade ederek, sadece poliklinikleri çalıştırmadıklarını söyledi. Taşçıoğlu, şunları söyledi:

“Haklarımızı talep ediyoruz. Tüm dünyada sağlık çalışanları el üstünde tutulurken, bizim haklarımız budanıyor. 6 aydır ödenmeyen ek mesailerimiz var. Biz ek mesailerin yasal sürede ödenmesini bekliyoruz. Sağlık çalışanları maddi ve manevi sorunlarla boğuşuyor. Biz sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini istiyoruz. Kaç uzman doktor var. Salgın hız kazandı ancak yetkililer duyarsız kalıyor.

Bana hakaret etti

Taşçıoğlu “Buradan uzlaşı çağrısı olursa Sağlık Bakanı ile görüşmeye var mısınız?” sorusuna “evet varız” yanıtını verdi ve dün yaşadığı bir olayı anlattı;

“Sağlık Bakanı ile telefonda görüştüm. Bizden eylemi kaldırmamızı istedi. Biz ‘bir araya gelelim oturalım, yapacaklarınızı deklere edin’ dedik. Bana hakaret etti. Bu dava konusu olacak. Sağlıktaki sorunları bu zihniyetle mi çözeceğiz.”

Doktorlar eyleme rağmen hizmet verdi

Bu arada eyleme rağmen Girne Akçiçek’te dünkü poliklinik kayıtlarına göre 13 doktor 196 hastayı muayene etti.

Cerrahi Polikliniğinde Dr. Seral Çağman 10 hasta

Çocuk servisinde Dr. Canan Zaimoğlu 10 hasta

Çocuk Polikliniğinde Dr. Hasan Billur 35 hasta

Diş Polikliniğinde Dr. Zühtü Baysen 2 hasta

Diş Polikliniğinde Dt. Hakan Uluç 6 hasta

İlaç Polikliniğinde Dt. Bahar Soydan 11 hasta

Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde Dr. Ali Fırıncıoğulları 18 hasta

Göz Polikliniğinde Dr. Fevziye Özdavut Aslan 19 hasta

Kadın Doğum Polikliniğinde Dr. Vasfiye Kunter 25 hasta

KKB Dr. Tunis Özdanoğlu 28 hasta

Psikoloji Polikliniğinde Dr. Gülşen Özgür 1 hasta

Üroloji Polikliniğinde Dr. Erkan Emekçi 10 hastaya baktı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022, 11:41