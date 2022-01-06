Adada 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid-19’dan bir kişinin öldüğü, 22 bin 824 testle tamamı yerel 720 pozitif vakaya rastlandığı bildirildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 130 bin 74 test sonucunda 5 bin 202 yeni vaka saptandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada vakaların 357’si Lefkoşa, 107’si Girne, 222’si Gazimağusa, 10’u Güzelyurt, 10’u İskele ve 14’ü Lefke bölgesinden tespit edildiği belirtildi.

Covid-19 genel tablo

Toplam test sayısı 4.820.703. Toplam vaka sayısı 38,370. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 33842. Tedavisi devam eden vaka sayısı 4387. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 59. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 4318. Toplam kaybedilen hasta sayısı 143. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 10.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 3719. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 732. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 371. Takip edilen toplam bileklik sayısı 5390. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 105906.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 130 bin 74 test sonucunda 5 bin 202 yeni vaka saptandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 188 bin 380'e, toplam can kaybının 649'a ulaştığını açıkladı.

Tedavi gören hasta sayısının 205, durumu ciddi olanların sayısı 70 olduğu haber verildi.