Tarıma can suyu olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, zeytin, narenciye, bağcılık, nar ve harnup gibi rekabet potansiyeli yüksek tarımsal ürünlerin, yüksek kalite standartlarında üretiminin ve ihracatının teşvik edileceğine vurgu yaptı

Açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adaylarının Lefke bölgesini ziyaretinde Erhürman, son derece sıkıntılı günler yaşandığını, söz konusu sıkıntıların memleketi, uçurumun kenarına kadar getirdiğini savundu.

Pandeminin başından beri CTP olarak sürekli olarak öneriler yaptıklarını vurgulayan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinin bu önerileri dikkate almadığını söyledi. Erhürman okulların aylarca kapalı kaldığını hatırlatarak, buna rağmen gerekli plan ve programların yapılmadığını savundu. Erhürman, öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği yaratıldığının ileri sürerek, geçtiğimiz yıl ilk kez asgari ücretten vergi alınmaya başlandığını da belirtti. Erhürman, UBP zihniyetinin, bu toplumun gailesini çekmediğini savundu.

