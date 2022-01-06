Tatar’a destek devam ediyor

Gezici Araştırma Şirketi 2-3 Ocak 2022 tarihinde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonucuna göre; Ulusal Birlik Partisi (UBP) ilk sırada, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci sırada yer alırken, Demokrat Parti (DP) üçüncü olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik araştırmada ise halkın büyük çoğunluğunun desteğinin sürdüğü belirlendi.

‘Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı başarılı buluyor musunuz?’ sorunu yanıtlayan katılımcılardan yüzde 64,2’si ‘evet’ yanıtını verirken, yüzde 12,2’si kısmen başarılı bulduğunu söyledi. Yüzde 23,6’lık kısım ise başarısız olduğuna dair görüş belirtti.

‘Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tekrar aday olsa oy verir misiniz?’ soruna ise yüzde 58,8’i evet, yüzde 41,2’si ise hayır yanıtını verdi.

Sucuoğlu ilk sırada

‘Yarın Milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?’ sorunu verilen cevaplara göre; yüzde 32, 8 ile UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ilk sırada yer aldı. Katılımcılardan yüzde 29, 2’si CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a oy vereceğini söylerken, yüzde 11,9’u DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu dedi. Yüzde 9,2’lik kısım TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e, yüzde 6,1’i HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a yüzde 5,4 YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya yüzde 0,2’si TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı’ya, yüzde 0,2’si de Bağımsızlık Yolu’na oy vereceğini belirtti.



Çoğunluk iki ayrı devletten yana

‘Sizce Kıbrıs sorununa bir çözüm önerisi getirilmeli mi?’ sorusunu da yanıtlayan katılımcıların yüzde 88, 2’si iki ayrı devleti çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini söylerken, yüzde 11, 8’i iki kesimli iki toplumlu federal yapı olması gerektiğine dair görüş belirtti.



Tatar halktan kopmadı

Anket sonuçlarını değerlendiren Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından halktan kopmamasının kendisine dönük

desteğin yükselmesini sağladığını ifade etti.

Gezici, “Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda oturan değil, halkla birebir iletişim kuran bir lider görüntüsü ile öne çıkmaktadır. Kıbrıs davasındaki duruşunu da

hiçbir şekilde değiştirmemesi, halk arasında güven kazanmasına neden olmaktadır” dedi.

Sucuoğlu disiplin sağladı

Gezici, Derviş Eroğlu’ndan sonra UBP’de en yüksek oy alarak UBP Genel başkanı olan Sn. Faiz

Sucuoğlu ile birlikte dinamik örgütsel yapısıyla partide bir hareketlenme başladığını ifade etti.

Gezici, “Partide disiplin sağlanmış, birlikte hareket etme birlik olma başlamıştır. Sn. Faiz Sucuoğlu’nun ‘tek başına iktidara gidiyoruz yönündeki söylemleri, istikrar isteyen halk arasında ilgi

çekmektedir” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın popülaritesi önemli bir yer tutmaktadır

Gezici değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Tufan Erhürman’ın popülaritesi önemli bir yer tutmaktadır. CTP’ye oy vermem

diyen bazı kesimlerin Erhürman’a oy veririm noktasındadır. Seçimin önemli

kazananlarından biri Erhürman olduğu görülüyor. CTP kendi üyesini ve sempatizanlarını

konsolide etmiş durumda görünüyor.

DP’nin en büyük avantajı YDP’den ve HP’den kaçan oylar sayesinde ciddi oylarını artıran en

önemli parti durumunda. Fikri Ataoğlu’nun partiyi Serdar Denktaş’ın bıraktığı

noktadan daha yukarıya çıkarması beklenmektedir.

TDP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı’ya gelen oyların ancak çok küçük bir kısmını

alabilecek gibi görünüyor.

HP’de önemli bir düşüş yaşanmaktadır. Sn. Tolga Atakan’ın aday olmaması ve HP den kopup

UBP ye geçen vekillerin de olması bu düşüşün nedenleri arasındadır.

YDP’de parti içi kavgalar ciddi kan kaybına neden olmuştur.