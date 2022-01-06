Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugünden itibaren 469 TL üzerinde ödenmemiş bakiyesi bulunan kurum, kuruluş, özel ve tüzel tüm tüketicilerin elektriğinin kesileceğini duyururken, yönetim kurulu başkanı Turan Büyükyılmaz, sorunun vatandaşlardan değil, sulama birlikleri, belediyeler ve devlet dairelerinden kaynaklandığını ifade etti.

Diyalog’a konuşan Büyükyılmaz, “Vatandaş, işletmeler, oteller borcunu ödüyor. Ödemeyenler belediyeler, sulama birlikleri, kurum ve kuruluşlardır” dedi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz, kuruma en çok borcu olan bakanlığın Sağlık Bakanlığı olduğunu ifade etti.

Büyükyılmaz, “Tahsilat oranı yüzde 97’ye çıktı ancak esas ödeme yapması gerekenlerden para alınmadığı için yeterli meblağ toplanamıyor” şeklinde konuştu.

6 milyon dolar hazır

Büyükyılmaz, bugün akaryakıt alımı yapılacağını, bunun için gerekli olan 6 milyon dolarlık kaynağı hazırladıklarını söyledi.

Akaryakıt sorunu olmadığını, Ocak ayının 16’sında bir gemi daha geleceğini ifade eden Büyükyılmaz, “16 Ocak’ta hem akaryakıt ücretini hem de 13’üncü maaşları ödeyeceğiz. Kurum olarak bütçemiz hazır” dedi.

Maliyeden 169 milyon alacak var

Kurumun her ay yaptığı gibi bu ayda borç hatırlatması yaptığını ifade eden Büyükyılmaz, şöyle devam etti:

“Esas sorun sulama birlikleri, belediyeler, kurum ve kuruluşlardır. Vatandaş, işletmeler, oteller ödemesini yapıyor. Asıl ödeme yapması gerekenlerden tahsilat yapılmadığı için istenilen meblağ toplanamıyor. Bu kurumlar sorumluluklarını yerine getirse Kıb-Tek düzlüğe çıkar. Şu anda Maliyeden 169 milyon TL alacağımız var. Gerekli hassasiyet gösterilirse, ödemeler yapılırsa kurum bu kadar sorun yaşamayacaktır. Kuruma en yüksek borcu olan bakanlık Sağlık Bakanlığı’dır. Tahsilat yapamazsak sorunlar büyür. Çünkü ekonomik şartlar da giderek ağırlaşmaktadır. Geçen yılın ilk aylarına göre bir ton akaryakıt fiyatı artı; 580 dolara çıkmıştır. Geçen ay akaryakıt aldığımızda bir dolar 18 liraydı. Ekonomik açıdan şartlar çok zor. Bu rakamlar kolay rakamlar değildir. Kurumu borç yumağından çıkarmak için kısa vadeli (bir yıl) projeler üzerinde çalışıyoruz. Bir yıl içerisinde kurumun işlevini artırmayı hedefliyoruz. “

AKSA eksik üretim yapıyor

Ülkedeki enerji üretimiyle ilgili de açıklama yapan Büyükyılmaz, AKSA’nın günlük kotasının altında üretim yapmaya devam ettiğini söyledi. Büyükyılmaz, “AKSA son bir ay içerisinde 400 megawat eksik üretim yaptı. Jeneratörlerinin arızalı olduğunu söylüyor. Oysaki her gün 100 megawat üretim yapması gerekiyor. Bizi kurtaran unsur Teknecik’teki termik ve dizel santraller oldu. Günlük 210 megawat üretim yapıyoruz. Ben Teknecik’te çalışan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Elektriğe zam yok

Büyükyılmaz, “Elektriğe zam yapılacak mı?” sorusuna karşın ise “Gündemimizde zam yok” şeklinde cevap verdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022, 10:47