‘Bu UBP’yi korkutuyor’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Girne Milletvekili adayı Ercan Turhan, anket eleştirisi yaparak, “Bizim bu algı operasyonlarına karnımız tok” dedi.

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, YDP Girne Milletvekili adayı Turhan katıldığı bir televizyon programında, dün açıklanan bir anketin sonuçlarına tepki gösterdi ve algı operasyonu yapıldığını belirtti.

Parti olarak 2 anket yaptırdıklarını ifade eden Ercan Turhan, her iki ankette de 3’üncü parti çıktıklarını savundu.

Turhan, “3’üncü parti olmak bizi kesmez. Hedefimiz daha üst sıralar. Ama 3’üncü parti olmamız bile UBP’yi korkutuyor. Bizim bu algı operasyonlarına karnımız tok” ifadelerini kullandı.