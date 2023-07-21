Beklentileri karşılamadı

TC Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltti. Faiz artışı beklentilerin altında kaldı. Merkez Bankası, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçlendirileceğini açıkladı.

Merkez Bankası böylece iki ayda 9 puanlık faiz artışı yaptı.

AA Finans ve Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinde 5 puanlık artış öngörüyordu. Yabancı ekonomistler de 5 puanlık artış tahmininde bulunmuştu.

Merkez Bankası'nın karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Küresel enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir.

"Enflasyonun ana eğiliminde yükseliş sürüyor"

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır…

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

