Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49’uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Barış Harekatı’nın başladığı yer olan Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti tutuldu.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da katıldı.

Müze gemi önünde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik mehteran takımı konseriyle devam etti. Bando konseri ve Gazimağusa Halk Dansları Ekibi’nin gösterisiyle devam eden nöbet, judo, karate ve taekwondo gösterileriyle sürdü. Gösteriler ve konserin ardından geleneksel meşale yürüyüşü yapıldı ve sahile inildi. Dev Türkiye ve KKTC bayraklarının taşındığı meşale yürüyüşüne bando takımı eşlik etti.

20 Temmuz 1974’te barış ve özgürlük için ilk adımın atıldığı sahildeki etkinlikte şehitler için dua okundu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı. SAT timinin de gösterinin de yer aldığı nöbet sabah ezanının okunmasıyla bitti.

Gazi" isimli helikopter sergiye açıldı

Öte yandan Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Mutlu Barış Harekâtı’nda yer alan ve hizmet dışına çıkan "Gazi" isimli helikopter Yavuz Çıkarma Plajı’nda anıt geminin yanında sergiye açıldı.

Bu çerçevede düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisinin eşi Birgül Feyzioğlu, komutanlar, askeri erkan, bazı bakanlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Havacılık Birlik Komutanı Kara Pilot Yarbay Rıza Olgun konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a anı objesi takdim edildi. Tören, protokol ve mimarların birlikte açılışı gerçekleştirmesiyle sona erdi. Havacılık Birlik Komutanı Kara Pilot Yarbay Rıza Olgun, anıt helikopter açılışında yaptığı konuşmada, ‘İstikbal göklerdedir’ diyerek Türk milletine gelecek için ışık tutan ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde havacılık ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kara havacılıkta görevini tamamlayan helikopterin yerini çağın gereklerine uygun yeni ve modern helikopterlere bıraktığını söyledi.

“Barışın temsili olarak huzurlarınızdaki yerini almıştır” diyen Olgun, ordunun 20. yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ordunun deniz, hava harekatı amfibi hava indirme hava hücum harekatlarını aynı anda sevk ve idare edildiği mutlu barış harekatını icra ederek dünya harp tarihinde emsali nadir görülen bir başarıya imza attığını belirtti.

Olgun, Mutlu Barış Harekatı’nın o zamana dek benzeri görülmemiş şekilde 72 helikopter ile kütle halinde kara havacılığın harekata katılması ve tek zayiat dahi vermeden başarıyla harekatı icra etmesinin müşterek harekatlarda helikopterin önemini gösterdiğini söyledi. Olgun, helikopterin TSK envanterine 4 Aralık 1973’te katılan “Gazi“ helikopteri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca vatan savunmasında görev alan birçok pilot ve teknisyenin yetiştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Rıza Olgun, Mutlu Barış Harekatı’nda aktif görev alan “Gazi” helikopterinin hava hücum harekatında havadan keşif faaliyetlerinde bulunduğunu ve harekatta yaralanan Mehmetçik ve mücahitleri taşıdığını kaydetti.

Olgun, hizmet dışına çıkarıldığı 1 Kasım 2019’a kadar “Gazi” unvanıyla Türkiye’de terörle mücadele dahil, birçok operasyonda yer alan helikopterin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın teklifi üzerine Anıt Gemi’nin yanına konmak üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na tahsis edildiğini belirtti.

