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Alaku’nun evine ‘şok’ baskın

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Narkotik polisinin Lefkoşa’da düzenlediği operasyonda 600 gram uyuşturucu ele geçirdi

Alaku’nun evine ‘şok’ baskın
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Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen Panzehir Operasyonu’nda 600 gram uyuşturucu madde ve 10 adet hap ele geçirildi. Operasyonda 28 yaşındaki Darlington Ablaba Alaku gözaltına alındı.
Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. 
Soruşturmayı yapan polis,  19 Temmuz 2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından zanlı Darlington Ablaba Alaku’nun Lefkoşa’daki evinde 12.20-13.20 saatleri arasında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada; toplamda 600 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde, 10 adet hap ve hassas tartı cihazı ele geçirildiğini belirtti. Polis, ayrıca uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 28 bin 690 Türk Lirası ile 20 Euro nakit paraya el konulduğunu açıkladı. 
Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan şahıs olduğunu belirten polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.  

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Magusalı - 1 saniye Önce

Herhalde bu da öğrenci kayıtlıdır.

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