‘Sorun çözülecek’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde, şehitler köyü Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da yaşanan su sorunu bir hafta içerisinde çözülecek. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Diyalog muhabirine açıklama yaparak, sorunun çözüleceğini söyledi ve bir hafta süre istedi.

Demir, bölgede yaşanan su sorunun yeni olmadığını, 1964 yılından kaynaklandığını açıkladı. Bölgedeki boruların 1964 yılından kalma olduğunu ve tıkanıklıklar ve çürümeler nedeniyle su sorununun yaşandığını belirten Demir, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Su İşleri Dairesi’nin çalışmalarının halen sürdüğünü ve en geç bir hafta içerisinde su sorununun ortadan kaldırılacağını ifade etti. Demir, “Sorun yeniymiş ve belediye olarak ilgilenmiyormuşuz gibi gösteriliyor, kesinlikle o bölgeye verdiğimiz değer tartışılamaz. 1964 yılından kalma tıkanmış ve çürümüş borular nedeniyle kaynaklanan sorunun giderilmesi ve boruların yenilenmesi için, çalışmalar son hızla sürüyor, 4 veya 5 güne, en geç bir haftaya bu sorunu ortadan kaldıracağız” şeklinde konuştu.

Tankerlerle su taşınmıştı

Uzun süredir susuzluk yaşayan Şehitler köylerine, bayram arifesinde kaymakamlık tarafından tankerlerle su götürülerek geçici olarak su sorunu giderilmişti. Ancak önceki gün yeniden Diyalog muhabirine ulaşan köylüler, su sorununun devam ettiğini, depolarında damla su kalmadığını ifade etmişti. Köy muhtarı Olsan Karabardak da, Diyalog muhabirine yaptığı açıklamada, köye şehitliklere giden ziyaretçilerin, bu kavurucu sıcaklarda elini yüzünü dahi yıkayacak su bulamadığını, dua etmek ve camiye gitmek isteyenlerin abdest alacak su bulamadığını belirtmiş ve sorunun bir an önce giderilmesini istemişti.