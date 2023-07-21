AB yardımı garantilendi

Güney Kıbrıs-İsrail ve Yunanistan’ı denizaltı elektrik kablosuyla bağlayacak EuroAsia Interconnector Projesi'yle ilgili yaşanan yeni gelişmeler Rum basınında geniş yer aldı.

Rum basını, konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri farklı boyutlarla ele alırken EuroAsia Interconnector ile Nexans şirketi arasında imzalanan Güney Kıbrıs’ı Yunanistan’a (Girit) bağlayacak denizaltı kablosunun inşasına ilişkin anlaşma haberine de geniş yer verdi.

Politis gazetesi, “Komisyon Bizi Dertten Kurtardı” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun EuroAsia Interconnector ile Norveç şirketi Nexans arasında sözleşme imzalanmasında katalizör bir rol oynadığını yazdı.

Son dönemlerde proje konusunda yaşanan gecikmelerin, Avrupa Komisyonu’nun katkısıyla aşıldığını yazan gazete, EuroAsia Inerconnector ile Nexans arasındaki imzaların atılmasında da katalizör rol oynadığına dikkat çekti.

Gazete, 600 milyon Euro değerindeki kredi anlaşması teminatına ilişkin zorluğun da aşılacağını, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Yatırım Bankası’na yönelik olarak “kolaylaştırıcı” olarak işlev göstermeye devam edeceğini yazdı.

EuraAsia Interconnector’ün, gerekli olan 600 milyon Euro’yu temin etmek için Avrupa Yatırım Bankası’na talepte bulunduğuna dair haberi kısa bir süre önce gazetede verdiğini anımsatan gazete, Avrupa Komisyonu’nun, projenin önemini bilmesine bağlı olarak sıkıntıların aşılması için rol üstlendiğini belirtti.

Enerji Bakanı açıklama yaptı

Habere göre, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken projenin sonraki adımları ve geriye kalan 600 milyon Euro ile ilgili soruların sorulması üzerine, hükümetin üç senaryo üzerinde durduğunu ve bunların projenin geriye kalan finansmanını teminat altına almak için devlet garantilerinin sağlanması, uygulayıcı kuruluşun sermayesine dahil olunması veya hiçbir desteğin verilmemesi yönünde olduğunu ifade etti.

Projenin maliyetinde artış olup olmadığı şeklindeki soru üzerine, Papanastasiu, ilk başta 1.57 milyar Euro olarak hesaplandığını ancak malzeme fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 23’lük bir artışla 1.9 milyar Euro’ya ulaştığını söyledi.

Yüksek maliyetinden dolayı projenin şu ana dek krediye ihtiyaç duymasından dolayı değerlendirileceğini söyleyen Papanastasiu, bunun üç açıdan ele alınacağını ifade etti.

Bu üç senaryondan birini hükümetin ne zaman sonuçlandıracağına ilişkin sorunun sorulması üzerine, Papanastasiu, bunun incelenmesi gerekeceğini söyledi.

Papanastasiu, sürdürülebilirliği incelediklerini ayrıca Avrupa Yatırım Bankası ile istişare halinde olduklarını, stratejik öneminin bulunduğu bir sonraki aşamaya geçmek için bu aşamada özlü bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Gazete, EuroAsia Interconnector projesinin, İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan ve Avrupa arasında, birinci aşamada 1.000 megavatlık elektrik enerjisini taşıyabileceğini, 2’nci aşamada ise 3 milyon haneye denk gelen 2 bin megavatlık tüketime geçme olanağına da sahip olabileceğini yazdı.