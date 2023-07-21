‘Turizm ivme kazanacak’

Başbakan Üstel, açılışıyla Kıbrıs adasının en büyük havalimanı haline gelen yeni Ercan Havalimanı’nın ülkenin dünyaya açılan yeni kapısı ve vitrini olarak, KKTC'nin çağdaşlık seviyesinin en önemli göstergelerinden de biri haline dönüşeceğini vurguladı.

Bölgedeki çok az ülkede bulunan kalitede ve büyüklükte inşa edilen, tüm yeni teknolojilere sahip yeni Ercan Havalimanı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelecek yolculuğunun en önemli mihenk taşlarından biri olduğuna işaret eden Üstel, “Yeni havalimanımızla artıracağımız yolcu kapasitemiz sayesinde turizmimiz önemli bir ivme kazanacak ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişiyle açılan Ercan Havalimanı yeni pist ve terminalinin açılış töreninin ardından basına açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, “Hayata geçirdiğimiz su ve gerçekleştireceğimiz elektrik projemiz gibi, açılışını yaptığımız yeni havalimanı projemizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tüm dünyaya açıkça ‘Biz bir devlet olarak varız, buradayız ve dünya devletleri ailesine üye olmaya hazırız’ diye haykırmaktayız” dedi.

