Moral verdi

Yeni Ercan’ın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün itibariyle Kıbrıs adasının en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumunda olduğunu belirterek, “Bu eser Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan KKTC’nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacak” dedi.

Yeni terminal ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günlerin uzak olmadığını söyleyen Erdoğan, uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine uygulanan hukuki temelden yoksun tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet etti. Erdoğan, Kıbrıs konusunda ise

“gerginliği ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin çağrımı yineliyorum” dedi.

O günler uzak değil…

Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti açılış töreni, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal, Üstel, bakanlar ve diğer yetkililerin katılımıyla yapıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende, havalimanının tanıtım filmi gösterildi.

Tanıtım filminin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma yaptı.

Erdoğan, Ercan Havalimanı’nın bugün itibariyle Kıbrıs adasının en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumunda olduğunu belirterek, “Bu eser Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan KKTC’nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacak” dedi.

Erdoğan, Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni terminal ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günlerin uzak olmadığını söyledi. Erdoğan, uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine uygulanan hukuki temelden yoksun tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet etti.

Yeni terminal eskisine kıyasla 6 kat büyütüldü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı terminal ve pistinin açılışına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Kıbrıs Türkünün adadaki varlığının baki olduğunun dosta düşmana haykırıldığı Barış Harekatı’nın 49. yıldönümünü kutladı.

Erdoğan, 3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan Ercan Havalimanı’nın 20 bin metrekarelik terminal binası, 34 bin metrekarelik otopark alanı ve 2 bin 755 metre uzunluğundaki ana piste sahip olduğunu belirtti.

Haksız ve hukuk dışı uygulamalar…

Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye’ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirildiğini dile getiren Erdoğan, “Kıbrıs Türkleri Ercan tavsiyeli hava sahası içinde uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliğiyle yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır” dedi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Erdoğan, havalimanına adını veren şehit binbaşı Fehmi Ercan başta olmak üzere tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle andı.

Tatar: Burada çok insanın büyük gayretleri var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da açılışta yaptığı konuşmada, emeği geçenlere yürekten teşekkür ederek, “Burada çok insanın büyük gayretleri vardır” dedi.

Havalimanı için ihaleye çıkılırken, dönemin Başbakanı İrsen Küçük’ün talimatları ve kendisinin de Maliye Bakanı olduğu hükümetin cesur kararıyla yap-işlet-devlet ortaklığının değerlendirildiğini hatırlatan Tatar, bazı teknik sebeplerden dolayı gecikmeler olduğunu ifade etti.