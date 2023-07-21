Sendika mücadele edecek

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, Aksa’yla imzalanan sözleşmenin içeriğinin ortaya çıkmasıyla sendikanın mücadelesini her platformda arttırarak sürdüreceğini söyledi.

Cesurer yaptığı yazılı açıklamada, El- Sen’in pazartesi günü Başbakan Ünal Üstel ile toplantı halindeyken, sözleşmenin imzalanmadan önce incelemesi ve görüş belirtilmesi amacıyla sendikaya verilmesi talimatına rağmen Kıb-Tek Müdürünün Başbakan Üstel’in talimatını uygulamadığını ileri sürdü. Basında yer alan Aksa ile imzalanan sözleşmenin içeriğinin sendika ve halktan gizlenerek imzalandığını savunan Cesurer, “Bahse konu dolar üzerinden imzalanan sözleşme ülkemizde yaşanan maliyet artışlarına katlanarak devam etmesine sebep olacaktır” dedi.

Cesurer açıklamasında ayrıca Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın’ın El-Sen Tüzüğünün 23. maddesi uyarınca 9 ay süre ile üyelikten ihracına karar verildiğini belirtti.

