49’uncu yıl gururu

Barış Harekatı’nın 49. Yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlandı. Ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törene katılım yoğun oldu.

Devlet ve askeri erkânın yanı sıra yüzlerce vatandaş tören alanını doldurdu.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende coşkulu anlar yaşandı.

Aileler çocuklarıyla birlikle sunulan gösteriler beğeniyle izlendi. Törene birçok ülke vatandaşının katıldığı görüldü.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28. Tümen Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Ana Muhalefet, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC ve TC’den bakanlar, Türkiye’den gelen bazı parti başkanları, milletvekilleri, askeri erkan, diğer yetkililer katıldı. Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edildi, ardından konuşmalara geçildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları sonrasında tören, resmigeçitle sona erdi.