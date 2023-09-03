Bekleyiş sürüyor

Küresel piyasalar, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin artması ve Çin'in ekonomisini desteklemek için attığı adımlarla pozitif seyretti. Gelecek hafta gözler başta ABD'de fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi'nde büyüme olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Küresel piyasalar, Fed'in faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Bir süredir varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri yavaş yavaş azalırken, ABD'de açıklanan iş gücü piyasası verileri istihdam piyasasında yavaşlamanın hızlandığını gösteriyor.

Analistler, son dönemde açıklanan verilerin Fed'in yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceği öngörüleri güçlendirdiğini belirtti.

Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic para politikasının enflasyonu makul bir süre içinde yüzde 2'ye düşürecek kadar sıkı olduğunu belirtti.

Bostic, politika yapıcıların parasal genişlemeyi aşırı sıkılaştırmamaları için dikkatli olmaları gerektiğini de vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 25 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada şahin adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesinin pozitif etkileri de küresel piyasalarda devam ediyor.

Tahvil piyasalarında da alış ağırlıklı bir seyir izlenirken ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,18'de seviyesinde dengelendi.

Emtia piyasasında haftayı altının ons fiyatı yüzde 1,3 artışla 1.940 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,4 yükselişle 88,7 dolardan tamamladı.

Fed'in bej kitap raporu takip edilecek

ABD'de pay piyasaları geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ardından pozitif bir seyir izledi.

ABD'de açıklanan verilere göre, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi söz konusu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,2 ile piyasa beklentiler dahilinde arttı.

Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Ağustos ile biten haftada 228 bine gerileyerek piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti.

Euro bölgesi büyüme verisi izlenecek

Avrupa borsalarında da geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede enflasyon ve resesyon ikilemi varlığını koruyor. Bölge genelinde ekonomik aktiviteye yönelik veriler yavaşlama işaretleri gösterse de Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri "şahin" yorumlarını sürdürüyor.

ECB Üyesi Robert Holzmann, bankanın enflasyonla mücadele kapsamında eylülde tekrar faiz artışına gitmesi gerektiğini belirtti.