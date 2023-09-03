Yönetim sapır sapır dökülüyor

Ercan Havalimanı'na adını veren Şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'ın 'İngilizce' özgeçmişinin yazılı olduğu panoda imla ve çeviri hataları olduğu ortaya çıktı. Panonun amatörce hazırlanması tepkilere neden oldu. İngilizce metinde, “Eğitim aldı” ifadesi yerine, “Eğitime gidin” gibi hatalar yer alırken

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Neresinden tutsan elinde kalıyor! Evlere şenlik, sapır sapır dökülen bir "yönetim"! Keşke mesele bunlardan ibaret olsa” ifadelerini kullandı.

Erhürman şunları belirtti:

“Piyango bileti hatası, Meclis'in bahçesinde heykel hatası, şimdi de Ercan'da, özgeçmişte "İngilizce hatası"... Türkçesi tamammış gibi!

Neyse ki "yetkililer" yüreklerimizi ferahlatan bir "sıcak gelişme" bildirdi: "Sayın Başbakanın müdahalesi ile Ercan Havalimanındaki hatalı özgeçmiş yazısı kapatılmıştır"... Kapatılmış! Koskoca Başbakan müdahale etmiş! Daha ne olsun!

Neresinden tutsan elinde kalıyor! Evlere şenlik! Sapır sapır dökülen bir "yönetim"! Keşke mesele bunlardan ibaret olsa…”

Panonun üzeri kapatıldı

Sosyal medyada gündem haline gelen hatalı panonun düzeltilmesi için kampanya başlatıldı.

Tepkiler üzerine Başbakan Ünal Üstel’in devreye girdiği, Ercan Havalimanı’ndaki Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ı tanıtan panonun kapatıldığı belirtildi.

Yenisinin devletin uzmanları tarafından hazırlanarak en kısa sürede yerine konulacağı açıklandı.