Polis etkisiz

Çoğunluğunu ELAM adlı terör örgütü mensuplarının oluşturduğu maskeli Rum faşistler, Baf’ın Hloraka köyünden sonra bu kez Limasol’da yaşayan yabancılara karşı saldırı düzenledi. Rum haber kaynakları saldırganların Molotof kokteyli kullandıklarını, araçları ve çöp kutularını ateşe verdiklerini ve yabancılara ait iş yerlerini yağmaladıklarını haber verdi.

Olayları bastırmak için yaklaşık 200 polisin görevlendirildiği, ancak olaylara müdahale edilmediği bildirildi. Cyprus Mail gazetesi, saldırıya uğrayanların ifadelerini öne çıkartarak, Rum polisinin olaylar karşısında yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Alithia gazetesi de, eylemcilerin araçları ve çöp kutularını ateşe verdiğini, etrafa gelişigüzel çatapat ve molotof attıklarını, mağazaları yağmaladıklarını ve gazetecilerle yabancı uyruklulara saldırdıklarını yazdı.

Gazete, eylem için geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, maskeli eylemcilerin yola rıhtımdan giriş yaptıklarını yazdı. Bunun üzerine polisin yolu kestiğini, toplumsal olayları bastırma timinin bölgeye geldiğini ve göz yaşartıcı gaz kullanmak durumunda kaldığını kaydetti.

Eylemin 20.30’da başladığını ve olayların büyümesiyle birlikte maskeli eylemcilerin farklı bölgelere dağıldığını yazan gazete, saat 22.00 sularında olayların başka bölgede devam ettiğini belirtti. 200’den fazla polisin olayları önlemeye çalıştığını ve ilk etapta 7 kişinin tutuklandığını yazdı. Tutuklu sayısının dün öğle saatlerinde 20’yi aştığı belirtildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, eyleme yaklaşık 350 kişinin katıldığını ve 5 yabancı uyruklu kişinin, eylemcilerin saldırısı nedeniyle yaralandığını yazdı.