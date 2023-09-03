Sevdiği marka Elizabeth Arden

Girne'de kozmetik ve giyim mağazasına müşteri olarak giden 25 yaşındaki Violet Mupawaenda, en pahalı marka kozmetik ürünlerini çantasına atıp çaldı.

Toplam 12 bin 968 TL değerinde ürün çalan zanlı, mağaza yetkililerinin durumu geç fark etmesi üzerine 15 gün sonra yakalandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı Violet Mupawaenda, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, zanlının çaldığı ürünlerin evinde bulunduğu belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, Mupawaenda’nın 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 19.25 sıralarında "Brand House" isimli kozmetik ve giyim mağazasına, müşteri olarak giderek, raf üzerinde bulunan toplam değerleri 12 bin 968 TL olan Elizabeth Arden marka muhtelif kozmetik ürünlerini, çantasının içerisine koymak suretiyle çaldığını söyledi.

Çaldıklarını evine sakladı

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlı Violet Mupawaenda’nın tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, tutuklanan zanlının ikametgahında yapılan aramada, kozmetik ve giyim mağazasından çalınan kozmetik ürünlerinin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında hırsızlık suçlamasıyla soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

