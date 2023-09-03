Mahkemede çok ağladı

Girne - Güzelyurt anayolu üzerinde önceki akşam 48 yaşındaki Hikmet Korkmaz’ın ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan Semra Yaslı dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’ne tutuklama talebiyle getirilen zanlı gözyaşı dökerken, polis Yaslı’nı süratli ve dikkatsiz araç kullandığını açıkladı.

Polis memuru, kazanın 1 Eylül 2023 tarihinde, saat 17.10 sıralarında, Girne - Güzelyurt Anayolunun, Karşıyaka Güzelyalı Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, Semra Yaslı’nın, yönetimindeki JR 359 plakalı aracı ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Haseki Hürrem Sokak kavşağına geldiğinde, Girne istikametine göre sol şeride geçen Hikmet Korkmaz’ın yönetimindeki VA 381 plakalı motosiklete çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Korkmaz’ın kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, kazada yaralanan araç sürücüsü Semra Yaslı’nın kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesine yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi edildiğini söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitte Korkmaz’ın ehliyetinin olmadığının görüldüğünü ancak hafta sonu olmasından ötürü yazılı belgenin temin edilmediğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıdan ve Korkmaz’dan alınan kan örneklerinin laboratuvar sonuçlarının beklendiğini belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.