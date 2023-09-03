Ekonomi gelişecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan alüminyum, reklam, araba yedek parça, torna işletmeleri ve üretim tesislerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ediz Metal Direktörü ve Alüminyum Doğramacıları Birliği Başkanı Ediz Taşkınçay’a yapılan ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yerli sanayinin, alüminyum doğrama sektörüne malzeme üretmesi ve alüminyum profil kullanılan ürünlerin ihracatının gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Alüminyum Doğramacıları Birliği’nin yaptığı çalışmalara bağlı olarak yapılan yatırımlarda ve kalitede artış olduğunu söyledi.

Alüminyum Doğramacılar Birliği Başkanı Ediz Taşkınçay da, ülkedeki üretim atölyelerinin, büyüyerek geliştiğini belirterek, dünya markalarının ülkemizde üretildiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Alu Work Alüminyum Profil Üretim Tesisine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, inşaat sektöründe kullanılan önemli bir malzeme olan alüminyum profil ve buna bağlı ürünlerin KKTC’de üretilmesinin yanı sıra yurtdışına ve Yeşil Hat Tüzüğü ile Güney Kıbrıs’a ihraç edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yerli üretimin, istihdam ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu belirterek, ülkedeki yatırımcılar ve iş insanlarının artmasıyla dünya ile entegre olunduğuna vurgu yaptı.

