Girne’de gece operasyonu

Girne’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma yürüten polis, Nijerya uyruklu Funke Grace Jacob’un evine baskın yaptı. Baskında hırsızlık suçuyla ilgili herhangi bir tespit yapılmazken, hem uyuşturucu bulundu hem de ülkede kaçak yaşam süren Nijeryalı Patience Dooter Terlumun, Laurenne Therese Olenga ve Exaucee Ndemba Kankolongo yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Girne’de meydana gelen hırsızlık suçuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 Eylül 2023 tarihinde 21.30-22.00 saatleri arasında Girne'de Twin Tower isimli apartmanın bir dairesinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlı Funke Grace Jacob’un yatak odası içerisinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan, bir adet plastik öğütücü ve ikametgahın salon kısmında folyo kağıt içerisinde yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, evde zanlı ile birlikte kalan ve ülkede kaçak oldukları tespit edilen zanlılar Patience Dooter Terlumun, Laurenne Therese Olenga ve Exaucee Ndemba Kankolongo’nun da suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek ilk etapta 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Foto>>uyuşturucu kaçaklar

