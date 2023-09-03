Turizme katkı sağlayacak

Başbakan Ünal Üstel, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanları ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın daveti üzerine gittiği Londra’da Kıbrıs Türk iş dünyasının düzenlediği etkinliğe katılarak konuşma yaptı. Üstel, Türk Hava Yolları ile özel görüşmelerinde, 2024 itibariyle Anadolu Jet’in Ercan- Londra seferlerini artırması, fiyat politikasının yeniden gözden geçirilerek yolcuların Ercan Havalimanı’na çok daha uygun fiyatlarla gelebilmelerinin sağlanması konusunda bir mutabakata vardıklarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner'in de destek ve katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Üstel, İngiltere ve KKTC arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ileriye taşımanın önemine dikkat çekti. Üstel, iş dünyasının farklı alanlarından gelen katılımcıları bir araya getiren İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na teşekkür etti.

Üstel konuşmasında şunları söyledi:

" Londra’da, Kıbrıs Türk toplumunun yüz akı olan, kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, ülkemizin Avrupa’daki güçlü sesi haline gelen kardeşlerimle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bilmenizi isterim ki; hükümet olarak gerek İngiltere'de gerekse yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çok daha güçlü köprüler kurmak adına ciddi çalışmalar yapıyoruz.

Bunu sadece sözde bırakmıyoruz. Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz özel görüşmelerde 2024 yılı itibariyle Anadolu Jet’in Ercan- Londra seferlerini artırması, fiyat politikasının yeniden gözden geçirilerek soydaşlarımızın ve turistlerin Ercan Havalimanı’na çok daha uygun fiyatlarla gelebilmelerinin sağlanması konusunda bir mutabakata varmış durumdayız.

Ayrıca, İngiltere’de yaşayan Türk iş insanları ile KKTC’de bulunan iş insanlarımızın bir konsorsiyum oluşturarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ortak çok büyük bir projeye imza atmaları konusunda da gerekli ilk adımları attık.

Bunun ilk adımı olarak İngiltere’de bulunan iş dünyasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan iş insanlarımızı çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde bir araya getireceğiz. Bu iki konuyu da buradan müjdelemek istiyorum.

Gerek turizm sektöründe gerekse diğer sektörlerde yurt dışında başarıdan başarıya koşan iş insanlarımızla çok daha sık bir araya gelerek, ülkemizin geleceğini onların dış dünyada edindikleri deneyim ve vizyonla şekillendireceğiz.”

Yaşarata: 300 bine yakın Kıbrıslı Türk, İngiltere'de yaşamaktadır

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı, Muhammet Yaşarata da etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları kaydetti;

“300 bine yakın Kıbrıslı Türk, İngiltere'de yaşamaktadır ve bu topluluk, İngiltere ekonomisine yıllık 7 milyar Pound değerinde bir ciro üreterek, büyük bir katkı sağlamaktadır.

Sayın Ahmet Durmuş'un 260 bin nüfusa sahip Bexley Belediye Başkanı olması, Kıbrıslı Türklerin ne kadar önemli noktalara geldiğinin bir göstergesidir.”



Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023, 03:05