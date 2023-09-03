Hortumla çekti

Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünde yol kenarında park halinde bulunan kamyonun deposundan akaryakıt çalan Cevdet Ünal, devriye gezen polislere yakalandı. Hortum yardımıyla aracın deposundan damacanaya akaryakıt aktaran zanlı yakalandığında şoka uğradı.

Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 2 Eylül 2023 tarihinde saat 02.45 sıralarında Akçay-Güzelyurt anayolunda yol kenarında park halinde bulunan bir kamyonun deposundan,137 santim uzunluğundaki sulama hortumu ile yakıt çaldığını ve damacanaya akıttığı esnada devriye gezen ekipler tarafından suçüstü yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının tasarrufundaki damacananın emare alındığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.