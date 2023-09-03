Cep telefonu ikinci sırada

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde önceki gün trafik ve asayiş denetimi yapıldı. Trafik denetimleri sonucu 327 sürücü rapor edilirken, ülkede kaçak yaşam süren 6 kişi yakalandı. En çok işlenen trafik suçu sürat olurken, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma ikinci sırada yer aldı.

Polisten verilen bilgiye göre; denetimlerde 42 araç trafikten men edildi. En fazla rapor edilen suç türü sürat oldu; 123 araç sürücüsü hız sınırını aştığı gerekçesi ile rapor edildi.

Bin 647 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde, 50 sürücü seyir halinde cep telefonu ile konuşma, 20 sürücü alkollü araç kullanma bir sürücü de ehliyetsiz araç kullanma suçlarından rapor edildi. Denetimler sonucu 2 sürücü de tutuklandı. Asayiş denetimlerinde ise 6 kişi KKTC’de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiği gerekçesi ile tutuklandı.

Park halindeki araç yandı

Bu arada Girne'de Ersin Aydın Sokak üzerinde park halinde bulunan Mustafa Okumuş’a ait TPH 977 plakalı aracın motor bölümünde muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Polisin açıklamasına göre, dün sabah saat 05.20’de meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın motor bölümü, ön camı, sağ ve sol ön çamurlukları yandı.



