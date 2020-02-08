“Binaya girişini engelleyeceğiz”

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç ve El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif, dün sendikada basın toplantısı düzenleyerek, hükümeti, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan’ı eleştirdi.

El-Sen yetkilileri, Kıb-Tek’in önümüzdeki günlerde özel bir bankadan yüksek faizle 130 bin TL daha borçlandırılacağını savunarak, bu borçlanmaya karşı olduğunu duyurdu.

Sendika yetkilileri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a “Kurumun geleceği için gerekli yatırımları yapın, verdiğiniz sözlerin, attığınız imzaların arkasında durun” diyerek seslendi.

Toplumun Kıb-Tek’e yatırım için ödediği paraların özel bankaların faiz borcuna ve AKSA’ya gittiğini belirten sendika yetkilileri, AKSA’nın ülkeden gitmesi için sözü verilen yatırımların yapılması gerektiğini belirtti, “3-5 şirketin menfaati için Kıb-Tek’in batırılmasına, yabancı sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, kurumun yönetim kurulu başkanı olan Onurhan’ı kurumu “batağa sürüklemekle” de suçladı.

Kıb-Tek’teki bürokratlarla uyumlu şekilde çalışamadığını, kurumdaki rutin işlerin dahi yürümediğini savunan Özkıraç, “Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’nı burada istemiyoruz, önümüzdeki günlerde binaya girişini de engelleyeceğiz. Doğacak sonuçlardan ne El-Sen, ne de çalışanlar sorumlu olacak. Kıb-Tek ego tatmin yeri değil ” dedi.