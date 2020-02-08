‘Örtülü ödeneği’ savundu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik adaylık açıklamaları devam ederken, örtülü ödenek tartışmaları gündemin ilk sırasına yerleşti. İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ‘örtülü ödeneğin’ gerekli olduğunu iddia ederken, bunun başka ülkelerde de uygulandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın adaylığını açıkladığı gece yaptığı konuşmada örtülü ödenek konusunda kendisiyle ilgili yanlış bilgi paylaştığını söyleyen Talat “Akıncı örtülü ödeneğin üzerindeki örtüyü kaldıracağını söylemişti. Seçildiği zaman kendisine bu söyleminin yanlış olduğunu anlatıp uyarmıştım” dedi.

Diyalog TV’de Detay programına konuk olan Talat, örtülü ödenekle ilgili açıklamalarda bulundu. Talat, Akıncı’nın örtülü ödenekle açıklamalarının yanlış olduğunu ve devlet tecrübesi eksikliğinden kaynaklandığını savundu. Talat, kendisinin cumhurbaşkanlığı döneminde yapılan mevzuat değişikliğini anlatarak, örtülü ödeneğin nereye harcanacağı konusundaki eksikliğin yasal düzenlemeyle giderilmesi gerektiğini kaydetti. Talat, şöyle devam etti:

“Akıncı Cumhurbaşkanı seçilmeden önce “örtülü ödeneğin örtüsünü kaldıracağız” diyordu. O zaman örtülü ödeneği kaldırsın dedim. Cumhurbaşkanı’nın harcama yapabileceği birçok farklı kalemi vardır. ‘KKTC’nin yüce menfaatleri’ denerek bu ödenek kullanılır. Ve bunun için de Cumhurbaşkanı elbette ki hesap vermeyecek. Bu ödenek gereklidir. Bu tip ödenekler dünyanın tüm ülkelerinde vardır. Avrupa ülkelerinde de Türkiye’de de.”

Beşinci madde nedir?

Akıncı’nın konuşmasında beşinci maddeden bahsettiğini anlatan Talat, “Konuşma içerisinde benimle ilgili şaibe yaratacak ifade var” diyerek konuya açıklık getirdi:

“Ben Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan sonra göreve geldiğimde bu örtülü ödeneği her ay belirli bir meblağ olarak Türkiye Büyükelçiliği’nin Cumhurbaşkanının şahsına açılan kişisel hesaba aktardığını gördüm. Bunun doğru olmadığını düşündüm. Diğer ülkelerde nasıl olduğunu araştırdım ve bu rakamın Cumhurbaşkanlığı bütçesine aktarılmasının doğru olduğunu gördüm. Dönemin Başbakanı Ferdi Sabit Soyer ve Maliye Bakanı Ahmet Uzun’u arayarak örtülü ödeneğin bütçeye alınmasını söyledim. O dönemki büyükelçi de bunu saygıyla karşıladı ve bütçeye geçti. Akıncı’nın bahsettiği mesele budur. Ben bunun doğru olduğunu ve devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Hangi amaçla kullanılacağı düzenlenmeli

Örtülü ödenekle ilgili olarak eksik olan bir nokta olduğunu belirten Talat sözlerine şu şekilde devam etti:

“Burada eksik olan şudur; bir mevzuat düzenlemesiyle bu paranın hangi amaçlarla, hangi kurallarla kullanılacağının belirlenmesi lazım. Mesela Türkiye’deki yöntemde “Kendi şahsi amaçları için kullanamaz. Ülkenin çıkarları için kullanılabilir. Bir mutemet aracılığıyla kullanılabilir. Yıl sonunda mutemet ile mahsuplaşır, evraklar toplanır ve yakılır” diyor. Uygulama budur.”

Açıklamaları hataydı

“Akıncı’nın seçim döneminde örtülü ödeneğin örtüsünü kaldıracağım demesi” hataydı diyen Talat, devlet tecrübesine dikkat çekti. Talat, “İşte bunu söylersen o zaman bu duruma düşersin. Akıncı’nın söylediği doğrudur. Seçildiği zaman tebrik etmek için gittim ve bunu da söyledim kendisine. Ama sonrasında yine bu soruya muhatap kaldığında yine “Yılsonuna açıklayacağım” dedi. Yılsonu açıklayacak demeseydi, kampanya döneminde söylenen anımsanmayacaktı bile. “Göreve geldiğimde ihtiyaç olduğunu gördüm, kampanya döneminde söylediydim” deyip bitirebilirdi. Ama görevdeyken de açıklayacağım diye tekrarlayınca yanlış oldu. Ama tabi kendisinin bileceği iştir” diye konuştu.

‘Asla yapmam deme’

Talat “Bu konuda devlet tecrübesi oldukça önemlidir. Sonradan altından kalkılamayacak sözler söylememek lazım” dedi. Talat “Ufak at da civcivler yesin misali bir şeyi yapamayacaksan söylemeyeceksin. Bir de Hz. Muhammed’in söylediği ifade edilen şu cümle var: “Demiş ki Hz. Muhammed ‘hiçbir zaman asla, yapmayacağım deme… Bunu söyledin anda şeytan işini gücünü bırakır bunu yapman için elinden geleni yapar’ demiş… Ne kadar doğrudur bilmiyorum.”