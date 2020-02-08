Arzu KÖPRÜLÜ

Başbakan Ersin Tatar, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti, anı defterini de imzaladı.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Başbakan Tatar’ı aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, Ersin Tatar’ın her zaman kendilerini ziyaret ettiğini ama Başbakan olarak daha sık aralarında görmek istediklerini belirtti.

26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Tatar’a başarılar da dileyen Esenyel, “Bu seçimi kazanacağınızdan eminim” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, yıllardır Sönmezliler Ocağına geldiğini belirterek, “Buraya gelip de rahmetli Mustafa Erbilen’i anmamak olmaz” dedi.

Tatar, herkesin KKTC’nin üzerine titrediğini, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle birlikte KKTC’nin de çok önemli noktalara geldiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerle başarılı bir noktaya geldiğini vurgulayan Tatar, günün sonunda barış, huzur ve güven içerisinde yaşayan bir Kıbrıs Türk halkı olduğunu ifade etti.

Son 50 yıldır federal temelde bir anlaşma için büyük uğraşlar verildiğini, Türk tarafının iyi niyetine rağmen, Rum tarafının hiçbir adım atmadığına işaret eden Tatar, CransMontana’da yapılan görüşmelerde garantörlüklerin de masaya yatırıldığını ki kendilerine göre bunun büyük bir zafiyet olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa yan yana yaşayan iki devlet ve aynı zamanda egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini yineleyen Tatar, “Aksi takdirde Türkiye’nin çekildiği ve AB içerisinde özgürlükler dediğimiz serbest seyahat, serbest dolaşım, serbest yerleşim, serbest mal edinme uzun vadede Kıbrıs Türk halkını buradan yok olmaya kadar götürebilecek çok tehlikeli ve maceraperest bir süreç olacağı için UBP’nin adayı olarak bizim söylediklerimiz açık ve nettir” şeklinde konuştu.

“Benim siyasetim budur, bu siyaseti temsil ediyorum ve sizlerin desteğine de teşekkür ederim” diyen Başbakan Tatar, 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çok önemli olduğunu ve tüm dünyanın gözünün Kuzey Kıbrıs’ta olacağını kaydetti.