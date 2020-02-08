Müteahhitler istediğini aldı

İbrahim DİRAN

Hükümet ortaklarının yer aldığı Başbakanlıktaki toplantıda, araçlı eylem başlatan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile “prensipte anlaşmaya” varıldı.

2019 sonu yürürlüğe girmesi gereken ancak Planda bazı sıkıntılar olduğu gerekçesiyle yayınlanmayan Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı tasladığında tadilat çalışması başlatılmasını öngören anlaşma ile birlikte KTİMB eylemini sonlandırdı.

KTİMB, İmar Planı ile ilgili düzenlemelerin Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına bırakılmasının kabul edilemeyeceği gerekçesiyle araçlı eylem başlatmıştı. Araçlarla Başbakanlık bölgesi trafiğe kapatılmıştı.

Başbakanlık’ta Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ve bazı Birlik üyelerinin de yer aldığı toplantı sonrası Cafer Gürcafer basına açıklama yaptı.

Başbakanlık çıkışında yaptığı açıklamada Gürcafer, toplantıda Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı üzerinde, Başbakanın endişelerini giderecek şekilde ivedi tadilat çalışması başlatılması, bu çalışmayı yapacak komisyonun 10 Şubat Pazartesi kurulmuş olması, komisyonun her gün toplanması hususunda prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Gürcafer, “Bu şekilde tadilat bir haftada içerisinde çok rahat neticelendirilebilir. Böyle bir çalışmayı yapmak için (Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci) Emirnamesi'nin altı aylığına yayınlanması ve bu süre içerisinde tadilatlar yapılsın denmişti. Böyle bir çalışmayı yapmak için altı aylık bir süreye ihtiyaç yoktur. Bir hafta on gün içerisinde bu plan tadil edilebilir” dedi.

Birlik olarak varılan prensip anlaşmasına uyulacağı konusunda “endişe taşıdıklarını” belirten Gürcafer, vardıkları anlaşma ile birlikte dün başlattıkları eylemi sonlandırdıklarını kaydetti.

Hükümete uyarıda da bulunan Gürcafer, “Bu konuda komisyonun kurulduğunu ve hızlandırılmış şekilde çalıştırıldığını görmezsek bu kez bin değil iki bin araçla bir hafta 10 gün sonra Lefkoşa’ya çıkıp geleceğiz” dedi.