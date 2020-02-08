Umutlu konuştu

Raif UZKAN

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, KKTC’ye yaptığı ziyareti basın toplantısında değerlendirdi.

Lefkoşa Golden Tulip Otel’de dün düzenlediği basın toplantısında Erbakan, Siyonist güçlerin Afrika ve Kırgızistan’da nasıl yaptıysa, Kıbrıs çevresindeki doğal zenginliklere aynı şekilde göz diktiğini, KKTC ve Türkiye’nin kimsenin hakkına göz dikmediği gibi bu zenginlikler üzerindeki haklarından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Erbakan, parti yetkilileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında Refah Partisi merhum lideri Necmettin Erbakan’ın 30-40 yıl önceden Kıbrıs’ın öneminin farkında olarak tüm dünyanın tehdit ve baskılarına da göğüs gererek Kıbrıs’a harekât yapılmasına vesile olduğunu da hatırlattı.

Türkiye’nin Kıbrıs’ı vücudunun bir parçası olarak gördüğünü ve hiçbir zaman taviz vermemesi gerektiğini kaydeden Erbakan, Türk devlet geleneğinin bir devamı olarak partisinin yaptığı ilk kurultayın ardından ilk ziyareti KKTC’ye gerçekleştirdiğini anlattı.

KKTC’de yaptıkları temaslarla ilgili bilgi veren Erbakan, Kıbrıs’ın stratejik önemi yanında şehit kanlarıyla sulanmış bir Ada ve Türk ecdadından ve Hz. Muhammed’den bir emanet olduğunu söyledi.

Erbakan, Kıbrıs etrafındaki doğal gaz rezervlerinin Avrupa’nın 30-40, Türkiye’nin ise 500 yıllık ihtiyacını karşılayacak trilyonlarca dolarlık bir potansiyeli olduğundan bahsetti.

“KKTC, İslam ve Türkî cumhuriyetler tarafından tanınmalı”

Erbakan, KKTC’nin başta İslam ülkeleri ve Türkî cumhuriyetler tarafından tanınması ve bu eksiklik ve aksaklığın ortadan kaldırılması gerektiğini de ekledi.

Akdeniz’de muazzam bir potansiyelin söz konusu olduğunu yineleyen Erbakan, KKTC’nin Katar ve Kuveyt’ten daha zengin olabileceğini ifade etti.