5 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Derince köyünde önceki gün meydana gelen olayda mahallesindeki otobüs durağını kaldırmaya gelen Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının üstüne traktör süren eski muhtar Raif Kimsesizler dün mahkemeye çıkarıldı.

Muhtarlığı döneminde yaptığı durağın kaldırılmasına sinirlenip, dört çalışanın üzerine traktör sürerek birinin yaralanmasına neden olan zanlı teminata bağlandı.

Ziyamet karakolunda görevli polis çavuşu, zanlının, 6 Şubat 2020 tarihinde, Derince köyünde, muhtarlık yaptığı dönemde, kendi girişimleri ile yapılan otobüs durağının yerinin değiştirildiği gerekçesi olay çıkardığını söyledi.

Polis, zanlının kullanımındaki traktörü durağa doğru sürerek kasti hasara uğrattığını ve bulunan bir belediye işçisinin ayağından yaralanmasına neden olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Kefaletle serbest kaldı

İskele Kaza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, zanlının, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.