Cinayeti kabul ediyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, 28 Eylül 2018 tarihinde, öğretmen Hasan Işık Özgöçmen’i kemerle boğarak öldüren ve Güney Kıbrıs’a firar ettikten sonra 13 Haziran 2019 tarihinde KKTC’ye iade edilen Pakistan uyruklu Muhammad Salman hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Sanık dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin huzurunda itham edildi. Aleyhine getirilen tüm davaları kabul eden sanık hakkındaki ceza 10 Şubat’ta açıklanacak.

Salman, “adam öldürme” dahil aleyhine getirilen tüm davaları kabul etti.

İthamın ardından Savcı Serhan Bundak, sanığın 28 Eylül 2018 tarihinde Hasan Işık Özgöçmen’i kemer ile boğarak öldürdüğünü, ardından Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne kaçtığını belirtti.

BM, KKTC’ye teslim etti

Bundak, güneyde yakalanan sanığın, 13 Haziran 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler aracılığı ile KKTC’ye teslim edildiğini ve polise ifade vererek işlediği cinayeti itiraf ettiğini söyledi.

Sanığın AvukatI Yağmur Ölmez’in de hafifletici nedenleri mahkemeye aktarmasının ardından, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Fatma Şenol, davayı karar için 10 Şubat Pazartesi gününe erteledi.