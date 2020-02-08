Brexit fırsat

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, adaylığının vizyonunun ekonomik temeller üzerine kurulduğunu belirterek, belirsizlik ne kadar çok ortadan kalkarsa ülkenin geleceğinin daha aydınlık bir noktaya taşınıp önünün açılabileceğini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre Özersay önceki gün Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) üyeleriyle bir araya geldi, vizyonunun önemli maddeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’nin geleceğine dair birçok konunun siyasi ve askeri perspektiften değerlendirildiğini söyleyen Özersay, ekonomik bir vizyona ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Dünyada yaşanan gelişmelerin KKTC’nin hem ticaret hem de ekonomik anlamda yeni fırsatlarla karşı karşıya kaldığı yeni bir döneme kapı açtığını ifade eden Özersay, Brexit örneğini vererek konuşmasını sürdürdü.

Özersay şöyle devam etti:

“Bugün geldiğimiz noktada, Avrupa’da yatırım yapan iş insanları da artık Brexit’in KKTC’nin doğrudan ticaret ilişkisi kurmasını sağlayacak bir fırsat doğurduğunu söylüyor. Ortaya koyduğumuz vizyonun iş insanları tarafından da teyit ediliyor olduğunu görmek memnuniyet vericidir. Yaklaşık 20 yıl boyunca İngiltere’yle doğrudan ticaret yapabildik. Bu kamunun değil, özel sektörün daha güçlü olduğu, insanların memuriyetten ayrılıp özel sektöre yöneldiği bir dönem yaşattı bize. Bunun ertesinde 1994 yılında Avrupa Adalet Divanı tarafından alınan karar maalesef bizim için bir ambargo niteliği içerdi, doğrudan ticaret yapmamızın önünü kapattı. İngiltere’nin AB’den çıkışıyla birlikte yeniden bu imkanı yakalayabiliriz. Bunun dışında da ekonomik imkanlar var. Uluslararası alanda kabul gören Cumhurbaşkanlığı, yani aynı zamanda toplum liderliği statüsünü kullanarak bu konuda önümüzü açacak adımlar atabileceğime inanıyorum.”

“Kıbrıs konusu dışında bir dış politika…”

“Uzun yıllardır savunduğum, daha 5-6 yıl öncesinde detaylandırarak ortaya koyduğum kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti himayesinde açılma düşüncesidir” şeklinde devam eden Özersay, “Geçmişte ilk söylediğimizde birilerinin gülümsediği, bir hayal olarak gördüğü Maraş’ı açma projesi; özellikle bu hükümetteki Dışişleri Bakanlığım döneminde şekillendirdiğimiz, olgunlaştırdığımız, envanter çalışmasına dönüştürdüğümüz, Kıbrıs Türk kamuoyunda artık bütün kesimlerin ‘neden olmasın’ demeye başladığı destek verdiği bir politikaya dönüşmeye başladı” ifadesini kullandı.

“Daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum”

“Ülkemizde toplumsal barışa ihtiyacımız var” diyen Özersay, toplumun bir kesimini ötekileştirmeye yönelik söylemler olduğunu gözlemlediğinden bahsetti. Toplumun bütün kesimlerini duyacak ve toplumun sesini uluslararası platformlarda duyuracak bir Cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğunu anlatan Özersay, “Proaktif diplomasi yoluyla, uluslararası hukuk ve diğer bilgi birikimiyle sesimizi duyuracak bir Cumhurbaşkanı olacağıma inandığım için aday oldum. Diğer adayları kötüleme üzerine bir duruşum yoktur. Bunu da hiçbir eşikte yapmayacağım. Bu ülkenin ve halkın geleceği için daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.